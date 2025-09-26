Лесно ли се драска iPhone 17? Apple казва, че проблеми няма

П реди вече доста години Apple се оказа в т.нар. "антенагейт", след като iPhone 4 имаше проблеми с мобилния обхват. След много критики и недоволство, Стив Джобс обяви в типичния си стил, че проблем с телефона няма, а потребителите държат телефона по погрешен начин и сами пречат не неговата оптимална работа.

И все пак, случаят провокира доста промени в дизайна на смартфоните занапред, за да не се получават подобни проблеми. Сега Apple се оказва отново в центъра на проблеми с най-новия си iPhone. Този път проблемът е кръстен "скратчгейт" от английското scratch за драскотини.

Причината е новият iPhone 17 Pro и Pro Max, които притесниха потребителите, че се драскат лесно. Apple обърна голямо внимание на специалното им покритие, което би трябвало да не се драска и да е много по-устойчиво. В интернет обаче се появиха множество снимки на надраскани телефони. А също така има и твърдения, че ръбът около платото за камерите също се рони лесно. Популярният канал в YouTube JerryRigEverything показа нагледно причината и обясни, че типът покритие, което Apple използва, не може да се захване добре на остри ръбове.

Xiaomi пуска два смартфона, с които да притесни Samsung

Apple реагира бързо на твърденията, като подчерта, че следите по демонстрационните устройства в магазина не са действителни драскотини, а по-скоро пренесен материал от зарядните стойки MagSafe, използвани за показването им. Според Apple гумираните повдигачи на тези стойки са се износили с времето, оставяйки следи по повърхностите на iPhone. Тези петна според Apple могат да бъдат изтрити с нежно почистване. И действително, някои тестове показват, че това е така, но има и случаи, когато следи все пак остават.

Apple показа четири нови модела на iPhone 17 за всички

Компанията увери потребителите с коментар пред 9to5Mac и CNET, че алуминиевото покритие на iPhone 17 Pro преминава през строги тестове за издръжливост и е обработено със същия процес на анодиране, използван в MacBook и iPad. Apple също така обяви, че ще обнови оборудването си за показване в магазините, за да предотврати по-нататъшно пренасяне на материали, като същевременно повтори, че проблемът не отразява реални проблеми с издръжливостта.

Xiaomi обнови гамата на Redmi с четири нови модела

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

По отношение на отлюспването по ръба на платото за камерите, Apple обяви, че получаването на малки дефекти с течение на времето е нормална част от използването на устройството. Компанията не смята, че проблемът е толкова голям, колкото твърдят някои инфлуенсъри.

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase