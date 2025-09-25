Технологии

Xiaomi пуска два смартфона, с които да притесни Samsung

Китайската компания засилва конкуренцията и с Apple

Мартин Дешев Мартин Дешев

25 септември 2025, 06:05
Xiaomi пуска два смартфона, с които да притесни Samsung
Източник: Xiaomi

Xiaomi представи най-новите си флагмански устройства, Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro отбелязвайки ключов момент в еволюцията на компанията от марка, ориентирана към достъпните модели, към глобален претендент в премиум класа. С подобрена оптика, усъвършенствани процесори и свързаност, тези смартфони са проектирани да се конкурират директно с най-големите играчи в индустрията - Samsung и Apple. 

В основата на серията 15T е фотографията, област, в която Xiaomi удвои усилията си в дългосрочното партньорство с Leica. И двата модела разполагат с тройна камера, като 15T Pro представя телеобектив Leica 5x Pro, способен на 5x оптично увеличение, 10x хибридно увеличение и до 20x ултра увеличение. Стандартният 15T не изостава, предлагайки гъвкава система с основни, ултраширокоъгълни и телеобективи, покриващи фокусни разстояния от 15 мм до 92 мм. 

Източник: Xiaomi

50-мегапикселовата основна камера и на двете устройства е оборудвана с оптика Leica Summilux – ƒ/1.7 на 15T и ƒ/1.62 на 15T Pro. Тя е проектирана да осигури по-добра производителност при слаба светлина. Вариантът Pro е допълнително подобрен със сензор Light Fusion 900, осигуряващ динамичен диапазон от 13.5 EV за подобрена яснота и точност на тоновете. Към това е добавена и новата изчислителна фотографска платформа AISP 2.0 на Xiaomi, допълнена от усъвършенствани портретни режими, естествени боке ефекти и емблематичните предварително зададени настройки за улична фотография на Leica.

Източник: Xiaomi

За творците, Xiaomi обръща голямо внимание и на записите на видео. И двете устройства записват в 4K HDR10+, докато Pro добавя 8K 30fps запис и 4K 120fps забавен каданс, плюс професионално 10-битово Log заснемане с LUT поддръжка. Новата платформа Xiaomi AISP 2.0 допълнително усъвършенства изображенията, подобрявайки дълбочината, точността на цветовете и тона за по-реалистични резултати. Това са функции, които някога бяха запазени за висок клас камери, сигнализирайки за намерението на Xiaomi да позиционира своите смартфони като творчески инструменти. 

Освен обработката на изображения, серията Xiaomi 15T представя подобрена свързаност и нова операционна система. Акцент е Xiaomi Astral Communication, която включва първата функция Xiaomi Offline Communication. Тази иновативна технология позволява директна гласова комуникация между две устройства Xiaomi 15T, с обхват до 1,9 км за Pro модела и 1,3 км за стандартната версия дори без мобилен или Wi-Fi сигнал. Телефоните ще дебютират и с новата Xiaomi HyperOS 3, която обещава подобрен мултитаскинг, по-бързо стартиране на приложения и преработен потребителски интерфейс с подобрения в заключените екрани, тапетите и уиджетите.

Източник: Xiaomi

Дисплеят на новата серия също е основен плюс. 6,83-инчовият екран е най-големият досега за смартфон Xiaomi. С пикова яркост до 3200 нита, дисплеят остава ясен и видим дори при ярка слънчева светлина. Xiaomi 15T Pro разполага с ултратънки 1,5 мм рамки, което прави екрана да изглежда още по-голям, без да се увеличава общият размер на устройството. И двата модела предлагат високи честоти на опресняване – до 144 Hz за 15Т Pro и 120 Hz за стандартния модел.

Производителността се осигурява от най-новите процесори на MediaTek. Dimensity 9400+ (3nm) захранва 15T Pro, докато 15T използва Dimensity 8400-Ultra (4nm). И двата са оптимизирани и за изкуствен интелект чрез HyperOS 3 и HyperAI. Двата модела имат батерия с капацитет 5500mAh, като Pro поддържа 90W кабелно и 50W безжично зареждане, докато 15T предлага 67W бързо зареждане. Системата за управление на температурата 3D IceLoop на Xiaomi осигурява устойчива производителност дори при големи натоварвания. 

Xiaomi обнови гамата на Redmi с четири нови модела

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Дизайнът също не е пренебрегнат. С прахо- и водоустойчивост IP68, Gorilla Glass 7i и алуминиева или фибростъклена конструкция, серията 15T съчетава издръжливост със стил. И накрая цените. За Xiaomi 15T те започват от 1249 лв. / 638,6€ за 12GB RAM + 256GB памет. За Xiaomi 15T Pro стартират от 1549 лв. /  791,99€ за същата памет.

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Xiaomi смартфон мобилен телефон технологии чип процесор
