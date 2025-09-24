Технологии

Xiaomi обнови гамата на Redmi с четири нови модела

Те продължават традицията на достъпни модели с мощен хардуер

Мартин Дешев Мартин Дешев

24 септември 2025, 06:07
Xiaomi обнови гамата на Redmi с четири нови модела
Redmi 15C   
Източник: Xiaomi

Xiaomi продължава да засилва позицията си на българския пазар на смартфони с пускането на пазара на четири нови Redmi устройства: Redmi 15, Redmi 15 5G, Redmi 15C и Redmi 15C 5G. Оставайки верни на философията на Redmi, тези смартфони предлагат усъвършенствани спецификации, стилен дизайн и производителност на цени, достъпни за по-широка аудитория. Всеки от моделите съчетава премиум функции с достъпна цена, за да покаже, че най-съвременните технологии не са запазени само за флагмански устройства.

Redmi 15 е флагманът на 4G моделите, отличаващ се с батерия от 7000 mAh, функция, която е една от най-големите в гамата до момента. Устройството може да се похвали и с голям 6,9-инчов FHD+ дисплей със 144Hz опресняване и оптимизирани технологии за щадене на очите.

Под него Redmi 15 се задвижва от чипсета Qualcomm Snapdragon 685 и е допълнен от 50-мегапикселова система с двойна камера с изкуствен интелект, гарантираща, че са задоволени както нуждите от производителност, така и от фотография. С до 8GB RAM и 256GB вътрешна памет (разширима до 2ТВ с карти памет), той предлага достатъчно място за всички ваши приложения и медии. Има и Hi-Res аудио с Dolby Atmos и интеграция на Xiaomi HyperOS 2 с Google Gemini и Circle to Search, които допълват изживяването. За потребители, търсещи свързаност от следващо поколение, Redmi 15 5G е моделът за тях.

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Redmi 15C и Redmi 15C 5G са позиционирани като още по-достъпни опции, без да се прави компромис с основните функции. Redmi 15C (4G) се захранва от осемядрен процесор MediaTek Helio G81 Ultra, чипсет, който балансира ниска консумация на енергия с плавна производителност за ежедневни задачи и лека многозадачност. Има и до 16GB RAM и до 1ТВ място за файлове чрез допълнителна карта. 

Предлага се с батерия от 6000 mAh и поддържа бързо зареждане от 33W, което позволява бързо зареждане. Телефонът разполага с 6,9-инчов HD+ IPS LCD дисплей със 120Hz честота на опресняване. Основната му камера с 50MP заснема детайлни изображения и записва видео във Full HD.

Скучни и безинтересни ли са новите лаптопи и технологии

Redmi 15C 5G надгражда 15C с добавеното предимство на 5G свързаност, което го прави перфектният модел за потребители, които търсят бъдещето на своето смартфон изживяване, без да харчат прекалено много. Той запазва 6,9-инчовия HD+ дисплей със 120Hz честота на опресняване, тънкия 3D-извит корпус и батерията от 6000mAh с 33W турбо зареждане, но въвежда чипсета MediaTek Dimensity 6300, оптимизиран за по-бързи скорости и по-плавна работа с до 16GB RAM. 

Любителите на снимките ще оценят двойната 50MP AI камера, 8MP селфи камерата с разкрасяване и автоматичен нощен режим. Допълнителни предимства като водо- и прахоустойчивост IP64, Wet Touch Technology 2.0 и странично монтиран сензор за пръстови отпечатъци подобряват практичността. 

Новата серия на Apple Watch засилва битката в сегмента

Цените за Redmi 15C 5G започват от 309 лв. за 4GB+128GB версията. Redmi 15C стартира от 239 лв. за същата RAM и памет. Redmi 15 започва с цени от 319 лв. за 6GB+128GB памет. Redmi 15 5G се очаква през октомври.

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Xiaomi смартфон мобилен телефон технологии чип процесор Redmi
Последвайте ни
Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Слънчева сряда, но захлаждане и дъжд от четвъртък

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Разрешават на лекари да ни лекуват през интернет

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

Новият ред за удостоверяване на стаж: Какво трябва да знаете

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

Кои са новите правила за таксите и данъци от януари

Кои са новите правила за таксите и данъци от януари

pariteni.bg
10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 23 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 22 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си</p>

Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

България Преди 8 минути

На две инстанции Пантелеев беше признат за виновен

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Не изхвърляйте банановите кори - може да се превърнат във вкусна и полезна храна

Любопитно Преди 19 минути

Всеки път, когато изхвърляте бананова кора, може да пропуснете изненадващо вкусна и питателна закуска

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Осъдиха мъж за опит за убийство на Доналд Тръмп

Свят Преди 9 часа

Съдебните заседатели се съвещаваха по-малко от три часа, преди да произнесат присъдата

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

„ДПС-Ново начало” разработва График на спешни мерки за подобряване на водоснабдяването до края на годината

България Преди 9 часа

Той ще бъде съставен на база на получената по общини информация и одобрен от Националния борд по водите

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Свят Преди 9 часа

Песков каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

Борисов е готова да съдейства за връщането на Любомир Киров

България Преди 10 часа

Борисов поясни, че ако се откаже от украинското си гражданство Любомир Киров ще може да се върне в България

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

От „Дружба“ протестират срещу спирането на топлата вода

България Преди 11 часа

Протестиращите блокираха бул. „Цветан Лазаров“

Километрично задръстване на АМ "Тракия"

Километрично задръстване на АМ "Тракия"

България Преди 11 часа

Задръстването започва на 13-ия километър на магистралата и се проточва чак до 25-ия километър

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Свят Преди 12 часа

"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Тръмп пред ООН: Европа пропада

Свят Преди 12 часа

Тръмп се подигра с организацията

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Свят Преди 13 часа

Държавният глава на Франция беше принуден да продължи пеша по улиците на Манхатън.

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Свят Преди 13 часа

Държавата Палестина е призната за суверенна нация от 157 държави членки на ООН, което представлява 81% от членовете

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

България Преди 13 часа

От прокуратурата нито потвърдиха, нито отрекоха, че жертвата е с прерязано гърло

<p>МВнР: Киров може да бъде мобилизиран в Украйна</p>

МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

България Преди 13 часа

Българската страна следи внимателно развитието на случая

Столичната община подписа с нова банка

Столичната община подписа с нова банка

България Преди 14 часа

Това става, след като досегашният партньор взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

България Преди 14 часа

Бащата на загиналата край Телиш Сияна Николай Попов отправи апел към МВнР

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
1

Подпорни стени в Земен светнаха с изящни рисунки

sinoptik.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg

Селска супа

Edna.bg

Десо и Габи от „Един за друг“ показаха близначките си Дея и Ния (СНИМКИ)

Edna.bg

Коялипу не помогна на Леванте и Реал разби валенсианци

Gong.bg

Илия Груев пред DIEMA SPORT за Лийдс, Висшата лига и битката да върне България на голямата сцена

Gong.bg

Отиде си иконата от златната епоха на киното Клаудия Кардинале

Nova.bg

Експлозия близо до кралския дворец в Осло (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg