Xiaomi обнови гамата на Redmi с четири нови модела

Xiaomi продължава да засилва позицията си на българския пазар на смартфони с пускането на пазара на четири нови Redmi устройства: Redmi 15, Redmi 15 5G, Redmi 15C и Redmi 15C 5G. Оставайки верни на философията на Redmi, тези смартфони предлагат усъвършенствани спецификации, стилен дизайн и производителност на цени, достъпни за по-широка аудитория. Всеки от моделите съчетава премиум функции с достъпна цена, за да покаже, че най-съвременните технологии не са запазени само за флагмански устройства.

Redmi 15 е флагманът на 4G моделите, отличаващ се с батерия от 7000 mAh, функция, която е една от най-големите в гамата до момента. Устройството може да се похвали и с голям 6,9-инчов FHD+ дисплей със 144Hz опресняване и оптимизирани технологии за щадене на очите.

Под него Redmi 15 се задвижва от чипсета Qualcomm Snapdragon 685 и е допълнен от 50-мегапикселова система с двойна камера с изкуствен интелект, гарантираща, че са задоволени както нуждите от производителност, така и от фотография. С до 8GB RAM и 256GB вътрешна памет (разширима до 2ТВ с карти памет), той предлага достатъчно място за всички ваши приложения и медии. Има и Hi-Res аудио с Dolby Atmos и интеграция на Xiaomi HyperOS 2 с Google Gemini и Circle to Search, които допълват изживяването. За потребители, търсещи свързаност от следващо поколение, Redmi 15 5G е моделът за тях.

Redmi 15C и Redmi 15C 5G са позиционирани като още по-достъпни опции, без да се прави компромис с основните функции. Redmi 15C (4G) се захранва от осемядрен процесор MediaTek Helio G81 Ultra, чипсет, който балансира ниска консумация на енергия с плавна производителност за ежедневни задачи и лека многозадачност. Има и до 16GB RAM и до 1ТВ място за файлове чрез допълнителна карта.

Предлага се с батерия от 6000 mAh и поддържа бързо зареждане от 33W, което позволява бързо зареждане. Телефонът разполага с 6,9-инчов HD+ IPS LCD дисплей със 120Hz честота на опресняване. Основната му камера с 50MP заснема детайлни изображения и записва видео във Full HD.

Redmi 15C 5G надгражда 15C с добавеното предимство на 5G свързаност, което го прави перфектният модел за потребители, които търсят бъдещето на своето смартфон изживяване, без да харчат прекалено много. Той запазва 6,9-инчовия HD+ дисплей със 120Hz честота на опресняване, тънкия 3D-извит корпус и батерията от 6000mAh с 33W турбо зареждане, но въвежда чипсета MediaTek Dimensity 6300, оптимизиран за по-бързи скорости и по-плавна работа с до 16GB RAM.

Любителите на снимките ще оценят двойната 50MP AI камера, 8MP селфи камерата с разкрасяване и автоматичен нощен режим. Допълнителни предимства като водо- и прахоустойчивост IP64, Wet Touch Technology 2.0 и странично монтиран сензор за пръстови отпечатъци подобряват практичността.

Цените за Redmi 15C 5G започват от 309 лв. за 4GB+128GB версията. Redmi 15C стартира от 239 лв. за същата RAM и памет. Redmi 15 започва с цени от 319 лв. за 6GB+128GB памет. Redmi 15 5G се очаква през октомври.

