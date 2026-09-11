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Край на ерата „Орбан“: Петер Мадяр скъса с Москва и изгони руските шпиони

Новото правителство на Унгария, водено от Петер Мадяр, направи остър завой спрямо Москва и изгони 10 руски дипломати. Външното министерство в Будапеща определи Русия като заплаха за сигурността, а Кремъл заплаши с твърд отговор

11 септември 2026, 08:10
Край на ерата „Орбан“: Петер Мадяр скъса с Москва и изгони руските шпиони
Източник: БТА

О ткакто Петер Мадяр е на власт в Унгария, страната се обърна на 180 градуса по отношение на Русия. Сега бе предприета най-строгата до този момент мярка срещу Кремъл: Будапеща изгони десет руски дипломати, съобщи Deutsche Welle.

При управлението на Виктор Орбан никоя друга страна от ЕС не беше толкова близка с Русия, колкото Унгария. Отстраненият от власт автократ понякога беше наричан "пинчерът на Путин" или "агент на Кремъл" - заради послушанието си към руския диктатор. Дълго време Унгария се считаше за риск за сигурността в ЕС и НАТО, а руските шпиони можеха да работят в страната необезпокоявано. През пролетта на 2026 стана ясно, че дори бившият вече външен министър Петер Сиярто е издавал на руския си колега Сергей Лавров поверителна информация от заседания на ЕС.

Всичко това приключи с встъпването в длъжност на новото правителство начело с Петер Мадяр в началото на май 2026. За разлика от Орбан, новият унгарски министър-председател вече неколкократно осъди изключително остро агресивната война на Русия срещу Украйна. Наскоро правителството му обяви Русия за заплаха за националната сигурност на Унгария.

Сега станахме свидетели и на най-строгата досега мярка на новото правителство срещу политиката на Русия: във вторник (8 септември 2026 г.) унгарското министерство на външните работи експулсира десет руски дипломати за "нарушаване на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения". Подобна формулировка обикновено означава, че въпросните дипломати са шпиони и сътрудници на тайните служби.

Във Фейсбук унгарската министърка на външните работи Анита Орбан (която няма родствена връзка с бившия премиер) написа, че решението защитава сигурността и суверенитета на Унгария, като същевременно уточни, че това не означава прекъсване на дипломатическите отношения. Унгария желае "да продължи да поддържа необходимия диалог, взаимното уважение и спазването на правилата", увери министърката.

Обратно към съюзниците

На практика изгонването на дипломатите представлява една от най-строгите дипломатически санкции срещу Москва от промените в Унгария през 1989/90 и потвърждение за обрата на 180 градуса в политиката на страната спрямо Русия. Или както казва експертът по разузнаване Петер Таряни, тук "не става дума за дипломатически конфликт, а за сериозен въпрос, свързан с разузнаването". Същевременно така Унгария се връща "в основния поток на политиката за сигурност" на своите съюзници, добавя той.

Андраш Рац, политолог, водещ унгарски експерт по Русия и заместник-директор на Унгарския институт за външна политика (MKI), заяви пред държавната информационна агенция MTI, че Унгария е единствената държава-членка на ЕС и НАТО, в която през последните години не е имало такива експулсирания. Той смята, че подобна стъпка е трябвало да бъде предприета още преди четири години и половина. Сега "Унгария изплаща стария си дълг към съюзниците си в ЕС и НАТО", добави Рац.

Абсурдно сближаване с Русия

Всъщност Унгария под ръководството на Виктор Орбан бе единствената страна от ЕС, която никога не е осъдила безрезервно пълномащабната руска война срещу Украйна. През последните две години от управлението си автократът Орбан дори обвини Украйна и Запада за агресията.

Но още много преди това, веднага след като дойде на власт през 2010, Виктор Орбан провеждаше изразено проруска политика. Той обосноваваше това, наред с другото, с факта, че Унгария, както почти никоя друга страна в региона, е зависима от руските енергийни доставки. Твърдението, че руският газ е по-евтин – както многократно е твърдяло правителството на Орбан – обаче отдавна е опровергано. Разширяването на атомната електроцентрала "Пакш“ с руска помощ също ще струва скъпо на Унгария през следващите десетилетия. Затова много от проруските нагласи на Орбан остават загадка.

За Унгария тази близост с Русия често водеше до абсурдни ситуации, в които националната сигурност беше застрашена, а в същото време Орбан постоянно подчертаваше, че именно критиците му са тези, които нарушават суверенитета на Унгария. Така например до 2016 руски офицери от тайните служби в продължение на години безпрепятствено участваха във военни учения с демонстрация на бойни спортове в крайнодясното унгарско движение. От 2012 насам руските тайни служби на практика крадяха масивно данни от унгарското външно министерство и други унгарски ведомства, без правителството да протестира публично.

През 2019 на Русия бе позволено да премести централата на Международната инвестиционна банка (МИБ), известна като "шпионска банка", в Будапеща. Едва след налагането на санкции от страна на САЩ през 2023 тя отново беше изтеглена. Като цяло, както разследващият журналист Саболч Пани многократно предупреждаваше през последните години, Унгария се е превърнала в "логистичен център и зона за разполагане на руските тайни служби", като по този начин е изложила на опасност целия регион.

Недоволство сред много унгарци

Строго проруският курс на Орбан в крайна сметка предизвика все по-голямо недоволство сред много унгарци. Ясно проевропейската и прозападната ориентация на Петер Мадяр допринесе съществено за изборната победа на неговата партия "Тиса". По време на предизборната кампания през пролетта на 2026 на митингите често се виждаше европейското знаме и често се чуваше спонтанният лозунг: "Руснаци, вървете си у дома!".

За разлика от Виктор Орбан, Мадяр и водещите политици от неговата партия са убедени, че мястото на Унгария е изцяло в Европа и че с Русия трябва да се поддържат само прагматични отношения на сравнително ниско ниво.

Много наблюдатели и експерти обаче са изненадани колко радикално правителството на Мадяр се отдръпва сега от Русия. Бившият заместник-началник на Информационната служба IH (вътрешната разузнавателна служба на Унгария) Андраш Телкеш пише по този повод във вестник "Непсава", че експулсирането на дипломатите показва колко широко всъщност е присъствието на руските разузнавателни служби в Унгария, както и че страната има сериозен проблем.

Експулсирането на десет дипломати допринася според Телкеш за възстановяването на доверието в Унгария сред съюзническите разузнавателни служби. В същото време той констатира: "Експулсирането на двама-трима души би било сигнал. Експулсирането на десет души вече означава война." А това създава сериозен проблем за сигурността на Унгария.

Ще спре ли Москва доставките на газ?

Говорителката на руското външно министерство осъди изгонването на руски дипломати от Унгария с необичайна острота. Тя говори за "русофобското лоби в Будапеща" и обяви, че ще последва "твърд и болезнен" отговор. Руският депутат Андрей Колесник, член на комисията по отбрана на Държавната дума, заяви, че трябва да се обмисли и спиране на доставките на газ за Унгария.

Унгарската външна министърка Анита Орбан познава подобни руски опити за изнудване по-добре от всеки друг в новото унгарско правителство: през 2007 тя защити докторска дисертация на тема руската енергийна политика в Централна Европа, а през 2008 излезе книгата ѝ със заглавие: "Власт, енергия и новият руски империализъм".

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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