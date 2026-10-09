Технологии

Google Cloud показа агент на Gemini, който да ни е колега

Новата версия на агента е специално разработена с цел не просто да отговаря на въпроси, а да може да върши множество, по-сложни и многостъпкови задачи самостоятелно и да координира работата си в цели бизнес системи и платформи от едно място

Мартин Дешев Мартин Дешев

9 октомври 2026, 10:08
Google Cloud показа агент на Gemini, който да ни е колега
Източник: Google Cloud

Google Cloud представи нова версия на Gemini, създадена да прави повече от това просто да отговаря на въпроси. Новият унифициран AI агент на компанията може да извършва интелектуална дейност, да създава изображения и мултимедийно съдържание, да пише и изпълнява програмен код, както и да координира задачи в различни бизнес системи чрез единен интерфейс. 

Агентът е създаден така, че да позволява на служителите да делегират цели, вместо да дават подробни инструкции за всяка отделна стъпка. Gemini може да планира работата, да избира необходимите инструменти, да се свързва със съответните системи и да предоставя готови резултати директно в документите, имейлите и средите за разработка, които хората вече използват. Gemini е способен да извършва сложна интелектуална дейност, да генерира код, да създава мултимедийни ресурси и да координира мащабни аналитични операции в корпоративни среди. 

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Една от основните му характеристики е непрекъснатата работа на различни устройства и платформи. Gemini функционира в облака, като поддържа споделена памет, работен контекст и профил за персонализация, независимо дали потребителите го използват чрез браузър, мобилно устройство или компютър с Windows или Mac. Задачите, чието изпълнение отнема часове или дни, могат да продължат да се изпълняват дори след като потребителят затвори лаптопа си. 

Системата може също така да координира множество специализирани агенти. За сложни задачи Gemini може да създава временни под-агенти, които работят по различни етапи едновременно или последователно. Освен това компаниите могат да създават постоянни агенти-сътрудници със собствена идентичност, имейл адреси и място за съхранение на данни, което позволява на служителите да си сътрудничат с тях по същия начин, както с останалите членове на екипа. 

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Друг важен елемент е способността на агента да разбира съществуващите работни процеси в организацията. Gemini се свързва с бизнес софтуер, инструменти за разработка, бази данни и платформи за съвместна работа, включително Microsoft Office, Teams, Slack, Salesforce, ServiceNow, Git, Jira, BigQuery и Snowflake. Освен това може да работи с файлове, съхранявани на компютъра на потребителя. Разбира се, работи и с услугите на Google,

Потребител може да поиска от него да организира среща с обичайните регионални мениджъри на събития, без да предоставя имена или имейл адреси. Gemini може да идентифицира съответните хора въз основа на съществуващи разговори и чат групи, да провери календарите им и да започне съгласуването на подходящ час, включително с участието на външни лица. 

Агентът може също така проактивно да предлага задачи, подходящи за делегиране и да разпознава важни имейли, вместо просто да откроява най-скоро полученото съобщение. Организациите могат да създават агенти за целия екип, разполагащи със собствени акаунти в Workspace, календари, имейл адреси и място за съхранение в Drive. 

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Google също така набляга на гъвкавостта при избора на модел. Gemini може да подбере най-подходящия модел за всяка задача, като използва както собственото семейство модели Gemini, така и моделите Claude на Anthropic, като се предвижда поддръжка и за други модели. Целта е да се постигне баланс между качество, точност и разходи, вместо да се използва най-големият модел за всяка заявка. Сигурността и администрирането остават ключови елементи на системата, като се използват механизми за управление на самоличността, политики за оторизация, права за достъп, изолирани среди (sandboxing) и мрежови шлюзове, които да помогнат на организациите да управляват начина, по който работят агентите.

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От Google посочват, че близо 80% от клиентите на облачните им услуги използват продуктите им с изкуствен интелект, а почти 90% от компаниите в списъка Fortune 100 използват Gemini Enterprise. С новия си агент компанията се стреми към работна среда, в която изкуственият интелект не просто оказва съдействие, а поема отговорността за цялостното изпълнение на задачи. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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