Тестваме силно промененото Clio, "златната кокошка“ на Renault

Най-продаваният модел на Режията идва напълно преосмислен като външен и вътрешен дизайн, самозареждащият се хибрид също е напълно нов, с повече мощност и по-нисък разход

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

8 декември 2025, 10:30
STOP&GO: +67 мм, с толкова е увеличена дължината на модела. Широчината е нараснала с 39 мм, с толкова е увеличена предната следа. С 26 мм е по-дълъг предният надвес.   
М акар младите хора днес да не се вглеждат много в историята, защото за тях тук и сега е на първо място, което е и правилното, историята все пак трябва да се познава. За нас, българите, тя е извор на гордост и национално самосъзнание (в не малката си част). За други историята дава примери, които е добре да се познават, защото историята е част от успеха им.

Визирам доста такива от автомобилната история, сред които христоматийни са 911, Golf или Corolla. Общото между тях е (освен рекордните продажби на последните два), че това са автомобили с много дълга родословна линия, простираща се поколения назад. И през всичките тези десетилетия, трите модела останаха верни на линия на дизайн и концепция, останали почти неподвластни на времето.

Бъдещата Corolla обаче ще излезе от този коловоз, което е странно за един държащ на традициите производител, какъвто е Toyota. По същия път тръгна и шестото поколение на Renault Clio, което имах възможността наскоро да тествам в Португалия.

STOP&GO: над 1000, толкова е броят на автомобилите Clio, които ежедневно се произвеждат в завода в Бурса. Източник: CarMarket.bg

Това е „златната кокошка“ на френския производител, колкото и клиширано да звучи това определение. Всяко от предишните му пет поколения (първото идва през 1990 г.) е било най-продаваният модел на марката през годините, за да стигне моделът днес до кота 17 млн. продажби. Нещо повече, вече старият модел, в своята последна година на пазара, бе най-продаваният автомобил в Европа за първите шест месеца на годината.

Всичко това води до логиката, изкована в много случаи преди това, че не променяш нещо, което работи. Не знам в Renault наясно ли са с тази максима, но вместо да видим една еволюция на сегашния модел, който продължава да изглежда много добре, шестата генерация на Clio е кардинално променена спрямо досега.

STOP&GO: 391 л, толкова е обемът на багажника, абсолютно същия като при петото поколение. При хибрида обаче обемът пада до 309 л. Източник: CarMarket.bg

Цялото наследство на Clio изисква много от новото поколение. И то го дава. Имаме агресивна визия с остра предница, нов светлинен подпис, силно наклонено задно стъкло, четири отделни задни светлини, сякаш дошли от спортен автомобил. Черните колесни арки и 18-цоловите джанти допринасят за спортното излъчване, същото важи и за увеличената с 67 мм дължина и с 39 мм широчината, което извежда Clio в челото на класацията за големина в сегмент В. С 39 мм е увеличена и предната следа на автомобила.

Запазени са скритите дръжки на задните врати, докато контурът на стъклата, под ъгъл към задната част, е усъвършенстван, което прави Clio единственият автомобил в сегмента със скрити уплътнения. Седем са цветовете на каросерията, два от които нови – Absolute Red и Absolute Green.

STOP&GO: 8, толкова са цветовете, предлагани за новото Clio, като два са нови - Absolute Red и Absolute Green. Източник: CarMarket.bg

Не съм фен на този жанр, но Тони Стораро, този пророк с глас на славей, го е изпял: „Пак събра очите дори и на жените“. Проблемът в цялата тази картинка е, през моя скромен прочит, че сякаш е прекъсната кръвната линия с предшественика. Човек лесно може да види елементи, които да свърже с други модели. При фаровете правя аналогия с тези на Kia XCeed, но при френския модел светлинният блок е един и много атрактивен. А какво да кажа за стоповете? Сами по себе си са наистина много атрактивни, спортни, но тук в съзнанието ми изниква дори Ferrari Purosangue, колкото и странно да звучи това.

Супер спортен е и профилът, особено в С-колоната, която е много тънка и рязко скосена надолу. Така, освен спойлера, с който завършва покривът, се формира втори мини такъв в ръба на вратата на багажника, като така допълнително се постига едно визуално (освен реалното) повдигане на целия автомобил. И общото впечатление, поне в моите очи, е, че виждам един умален кросоувър. Което, да, клиентите искат, но реално цялата останала гама на Renault е съставена от кросоувъри, затова не виждам причина един класически хечбек да гони подобно излъчване.

STOP&GO: За пръв път услугите на Google влизат в сегмент В, като догодина Gemini AI ще дебютира в модела Източник: CarMarket.bg

Промените в интериора са също толкова големи, колкото са те отвън. Но тук две мнения няма, всички те са за добро. Арматурното табло е ново, а страната откъм пътника е тапицирана с текстил (в зависимост от версията), интегрирайки 48-цветно амбиентно осветление, при Esprit Alpine този текстил е заменен от Alcantara.

На таблото е монтиран двоен 10,1-инчов екран (в зависимост от версията), като централният е ориентиран към водача. OpenR Link с вградени Google услуги влиза за пръв път в Clio и в класа като цяло. Клиентите ще получават 2GB безплатни данни на месец в продължение на три години, за да ползват приложенията, които изтеглят от Google Play. Догодина Google Assistant ще бъде заменен от Gemini AI и ще може да си лафите с колата, когато пътувате сам. Или пък да набримчите волумето (дано не с Тони Стораро) на 410-ватовата Harman Kardon аудио система (опция) на макс. Оценявам високо бутона за бързо изключване на системите (общо 29), които ме дразнят най-много.

За компактния волан Renault казват, че са намалили оборотите за завъртането му от край до край на 2,6 пъти (от 3,3). На него е изнесен бутонът за Multi-Sense за избор на режимите на задвижване. Може да изтъкна новия режим Smart, който превключва автоматично между Eco, Comfort и Sport в зависимост от стила на шофиране. Ако ви трябва рязко ускорение и сгазите десния педал, автоматично се включва спортен режим. Обратно, ако шофирате плавно и спокойно, системата ще е активирала Eco, за да се пести гориво. Аз карах по океанското крайбрежие около Ещорил, което ще рече, че се наслаждавах на едно спокойно шофиране и прекрасните океански гледки. Резултатът е, че постигнах 4,5 л/100 км (при 3,9 л/100 км заводски данни), което е повече от чудесен параметър.

Постигам това с другата голяма новост, е именно E-Tech full hybrid. Разработен от Horse Powertrain, новият самозареждащ се хибрид е сериозно оптимизиран спрямо досегашната система. Мощността е увеличена от 145 на 160 к.с., въртящият момент е нараснал с 22 Нм.

Основната промяна се крие в замяната на 1,6-литровия двигател с 1,8-литров. Капацитетът на батерията е увеличен от 1,2 на 1,4 kWh. Броят на режимите на скоростната кутия е нараснал от 14 на 15.

STOP&GO: 68 000, броят километри, които биха били покрити, ако се наредят един зад друг продадените над 17 млн. автомобила Clio до момента, което се равнява на 1,7 обиколки на Земята. Източник: CarMarket.bg

Най-важният параметър, свързан с този агрегат, е средният разход от 3,9 л/100 км, но с базовите 16-ки, защото Clio се предлага и с 18-и. Все пак трябва да се отбележи, че тази цифра е по-ниска спрямо досегашната хибридна система, макар новата да е с увеличена мощност. Производителят казва, че с нея Clio може да се движи в електрически режим до 80% от времето в града. Така че аз бях доста близо до заводските данни.

Renault Clio вече може да се поръча и с 1,2-литров 3-цилиндров двигател TCe със 115 к.с., съчетан или с механична скоростна кутия, или с 6-степенна EDC автоматична кутия с двоен съединител, която прави повторен дебют в гамата на Renault. На по-късен етап ще бъде добавен и 3-цилиндров двугоривен агрегат (бензин и пропан-бутан) ECO-G със 120 к.с., с автоматична скоростна кутия EDC и още по-дълъг пробег.

STOP&GO: 10,4 м, диаметърът на обратен завой, което улеснява маневрирането в градска среда. Източник: CarMarket.bg

Трябва да отбележа, че въпросните 160 к.с. се чувстват много добре в кола, тежаща 1316 кг. Мощност не ти липсва и можеш дори да се порадваш на малко по-спортно шофиране, ако си в настроение. Но пък в такъв случай работата на двигателя става звуково по-осезаема. Интересното е, че във версията със 115 к.с. и „ръчка“, Clio тежи едва 1155 кг, което също ще е доста добра комбинация, макар мощността да не е толкова висока. Иначе, инженерите са подготвили две различни настройки за хибрида и чистия ДВГ, като са се фокусирали върху предния антиролбар и регулирането на предните и задните амортисьори.

Ще отбележа новия дизайн на седалките. Те са удобни, но с тях и волана свързвам моя личен дискомфорт: много трудно намерих оптималната си позиция на седене. Обикновено съм по-прибран към волана, но сега трябваше да дръпна седалката по-назад, като така пък краката ми стояха в нехарактерно широк разкрач и се чувствах малко странно.

За финал оставам цените, като ще се фокусирам основно върху хибридната версия, която карах. Все пак обаче ще кажа, че стартовата цена на бензиновата версия със 115 к.с. стартира под 39 000 лв. Преди пет години за такива пари човек можеше да си купи два базови хечбека от този сегмент. Днес, на фона на ценовото безумие, подобна сума вече приемаме за постижение. Тук само ще маркирам, че вероятно този тип задвижване в голямата си част ще бъде избор на фирмените автопаркове.

Частните клиенти ще гледат към хибридния модел, вероятно във второ, а може би в повечето случаи и в топ изпълнението. Така вече цената става доста сериозна. Започва от 48 700 лв. и стига до 55 349 лв. за Esprit Alpine. В това ниво клиентът получава декоративни елементи от Alcantara, алуминиеви педали, индукционно зарядно, регулируема по височина седалка на пасажера, лого с подсветка, 18-инчови алуминиеви джанти с ефект „диамант“ с опушен лак и др. Да, сериозно като оборудване, но и цената е сериозна.

Интересното обаче е, че новото Clio е с малко по-скъпо от петото поколение, от което все още има модели на склад, което е добър атестат. Там базовата цена е 37 290 лв., с около 2000 лв. по-малко, но и двигателят е с 90, а не със 115 к.с. Стартовата цена на хибрида е 46 990 лв., отново само около 2000 лв. разлика, но пък версията е със 145 к.с.

Може да погледнем към Peugeot 208, чиято стартова цена е 38 051 лв. (бензин със 100 к.с.), докато 48-волтовия хибрид със 145 к.с. започва от 49 421 лв., повече от цената на самозареждащия се хибрид на Clio със 160 к.с.

Технически характеристики

Renault Clio Full hybrid E-Tech 160

Размери

Дължина, мм: 4116

Широчина, мм: 1768

Височина, мм: 1451

Междуосие, мм: 2591

Тегло, кг: около 1316

Двигател

Тип: 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1789

Макс. системна мощност, к.с.: 160

Макс. системен въртящ момент, Нм: 270

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 8,3

Среден разход, л/100 км: 3,9

Вредни емисии СО2, г/км: 89

Базова цена на модификацията, лв. с ДДС: 48 700

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
