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Велислава Петрова: Европа трябва да участва активно в преговорите за Украйна

Българският външен министър настоя за активно европейско участие и ясен мандат на представителите на ЕС

16 ноември 2026, 10:54
Велислава Петрова: Европа трябва да участва активно в преговорите за Украйна
Министърът на външните работи Велислава Петрова   
Източник: БТА
  • Външният министър Велислава Петрова заяви, че Европа трябва активно да участва в преговорите за мир в Украйна и Русия не бива да определя състава на европейската делегация.
  • Тя призова представителите на ЕС да получат ясен мандат и подчерта, че България предпочита по-силен акцент върху дипломацията, без да се отказва от подкрепата за Украйна.
  • България е поискала две банки с мажоритарна българска собственост в Русия да бъдат извадени от санкционните списъци, за да не загубят активите си в полза на руската държава.

Външният министър: Резервите ни бяха взети предвид, готови сме да подкрепим санкциите срещу Русия

В Европа вече има архитектура за сигурност по линия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и НАТО, каза днес министърът на външните работи Велислава Петрова пред български журналисти в Брюксел преди началото на заседанието на своите колеги, попитана за условията на Русия при преговорите за мир в Украйна.

Русия и сега участва в ОССЕ, отбеляза тя. По нейните думи въпросът е дали има готовност за намиране на общи решения, или конфликтът ще остане водещ подход. Според нея руската страна не следва да определя формата на европейската делегация в преговорите за Украйна, а трябва да се ангажира с процеса с европейските партньори.

Външният министър: Резервите ни бяха взети предвид, ще подкрепим санкциите срещу Русия

Преговорите за Украйна трябва да продължат и Европа трябва да участва активно, защото дава най-много помощ на украинската страна - финансова и военна, посочи Петрова. Тя настоя, че Европа трябва със сигурност да има място на масата на преговорите.

Очаквах, че ще използваме по-оптимално институциите, които вече имаме - председателят на Европейския съвет би трябвало да ни представлява (в подобни преговори), посочи външният министър. След като лидерите са стигнали до решение осем представители да ни представляват - така да бъде. Ще призова да имаме ясна представа с какъв мандат отиват те на тези преговори, добави тя.

Не искаме да продължаваме да даваме военна помощ на Украйна и смятаме, че фокусът трябва да бъде по-силен върху дипломатическите усилия. От друга страна не можем да абдикираме от помощ за Украйна, защото там имаме най-голямата историческа общност и за България е важно тя да бъде обезпечена, поясни министърът.

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Петрова уточни, че България е поискала промени в санкционните списъци срещу Русия, които се очаква да бъдат утвърдени днес, със същия мотив, с който и Франция е отправила подобно искане. Тя отбеляза, че нашата страна е поискала отпадането от списъците на две банки, собственост на български дружества, които не работят с финансови средства на хора, включени в санкционните списъци.

По нейните думи тези банки нямат възможност да изнесат своята инвестиция от Русия заради условията там. Според нея, ако тези банки бъдат санкционирани, ще станат владение на руската държава и ще загубят своите активи. Това ще бъде контрапродуктивно, защото вместо да има щети и ограничения за руската страна, ще бъде приход, коментира Петрова. Тя посочи, че става дума за Първа инвестиционна банка, която няма общо с банката в България, и Инвестиционна корпоративна банка. Това са две банки с мажоритарна българска собственост, каза Петрова.

Източник: БТА    
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