Украйна удари отново Кримския мост, движението е ограничено

У крайна порази моста, свързващ Русия с Кримския полуостров през Керченския проток, което наложи ограничаване на движението, заяви назначеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов, цитиран от Ройтерс.

Украински удар нанесе щети на мост, свързващ Крим с Херсонска област

Най-дългият мост в Европа, построен след анексирането на полуострова от Русия през 2014 г., е смятан за един от най-значимите инфраструктурни проекти на руския президент Владимир Путин, посочва агенцията.

Ukrainian troops have attacked the Crimean Bridge, and the road traffic will be restricted there through Monday afternoon, Sergey Aksyonov, the head of Crimea: https://t.co/Mgtlh7W0nK https://t.co/4nO6xZ5a1z — TASS (@tassagency_en) November 16, 2026

Украйна атакува моста няколко пъти след избухването на пълномащабната война през 2022 г., включително с пълен с експлозиви камион през октомври 2022 г., когато бяха убити четирима души и капацитетът на моста бе ограничен за няколко месеца.

Украйна взриви ключов мост в Крим

Днешната атака бе извършена на фона на засилените през последните няколко месеца руски удари срещу мостове в Украйна, включително в столицата Киев, отбелязва Ройтерс.