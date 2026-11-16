Включен микрофон улови премиера на Австралия в конфузен разговор за мъжкото достойнство (ВИДЕО)

П ремиерът на Австралия Антъни Албанезе стана герой в конфузен гаф с включен микрофон, след като беше уловен да се шегува с друг политик за опасностите от това да държи мобилния си телефон близо до мъжкото си достойнство, пише New York Post.
63-годишният министър-председател разговарял с министъра на климатичните промени Крис Боуен по време на почивка на среща на върха в Турция в петък. Кадри от събитието показват как Албанезе първо предупреждава колегата си да не слага устройството в горния джоб на сакото си.
First it was a row over a coffee cart at the global climate conference in Turkey. Now Anthony Albanese has been roasted by Swedish climate activist Greta Thunberg. But it's the Prime Minister's own words which have landed him in hot water. https://t.co/d2tmIa0PlI— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) November 13, 2026
"Може да наруши ритъма ти", казал Албанезе, визирайки сърцето, преди разговорът да се насочи към зоната под кръста.
"Повече внимавам за... спрях да го слагам в джоба на панталона си", отвърнал Боуен, цитиран от news.com.au.
"Заради члена ти ли?", попитал премиерът, очевидно без да подозира, че думите му се записват от микрофона.
"Да, заради члена ми, той е доста важен, може би дори по-важен от сърцето", отговорил Боуен, съобщава "Телеграф".
След тези думи двамата политици избухнали в смях, видимо без да осъзнават, че са снимани по време на климатичната конференция COP31.
"Те просто си разменяха шеги между срещите", заяви по-късно говорител на министър-председателя.
The Aussie PM has apologised after another crude remark landed him in hot water at a major international event. Full story: https://t.co/cuXS68d6Nb https://t.co/uMeTWk7k91— news.com.au (@newscomauHQ) November 15, 2026
Електромагнитните вълни, излъчвани от мобилните телефони, могат да влошат качеството на мъжката сперма, като намалят подвижността на сперматозоидите, сочат данни от проучване, публикувано в списание Environmental Research през 2022 г.
Въпреки това няма категорични доказателства, че държането на мобилен телефон близо до слабините причинява еректилна дисфункция, посочват от Националните здравни институти на САЩ.