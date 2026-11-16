Младият шофьор на „Мазерати“-то, разбило се във Варна, почина в болницата

П очина 25-годишният шофьор на "Мазерати"-то, катастрофирало във Варна. Това предаде „Телеграф“ .

Кола излетя от пътя и падна в подлез във Варна, 25-годишен е с опасност за живота

25-годишният Феодор Василев е издъхнал вчера в болницата, съобщиха близки до почерненото семейство.

Той бе настанен в реанимация с опасност за живота, с фрактури на ребрата, таза и ръката, както и с пневмоторакс. Инцидентът стана около 22:51 часа на 14 ноември на бул. „Княз Борис I“ във Варна, в района на пазарчето на кв. "Чайка", в посока центъра на града.

Поради неясни към момента причини бързоскоростният автомобил синьо „Мазерати MC20“ излиза извън пътното платно, удря се последователно в дърво, стълб от уличното осветление, храсти, инвалидна рампа и част от колата пада в подлеза, заедно с водача.