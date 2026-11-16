Пиян мъж с велосипед беше закачен от товарен влак край гарата в Казанлък

М ъж на 64 години е настанен в болница след инцидент с товарен влак в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота му.

Инцидентът е настъпил около 21:30 часа снощи на около 200 метра преди железопътната гара в Казанлък. По линията се е движил локомотив с прикачени към него 15 товарни вагона, управляван от 49-годишен машинист и 45-годишен помощник-машинист. Пострадалият мъж е предприел пресичане на линията, като е бутал велосипед, при което е бил закачен странично от преминаващия локомотив, уточняват от полицията.

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Машинистът и помощник-машинистът са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати, 64-годишният мъж също е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, уредът отчел 1,87 промила.

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В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство.

Преди около месец мъж на 65 години беше настанен в старозагорска болница с опасност за живота, след падане при потегляне на пътнически влак на железопътната гара в Чирпан.