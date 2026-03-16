Тестваме Dacia Bigster с 4х4, автоматик, 2 ел. мотора и 2 резервоара

Задвижването Hybrid-G 150 4x4 комбинира хибридна система с LPG, но най-важното – неутрализира големия минус на Bigster и Duster, а именно липсата на 4х4 с автоматик. Обещанията са за 1500 км пробег

16 март 2026, 09:02
Източник: Любомир Асенов

Г одини наред Dacia беше без аналог на европейския пазар, предлагайки продукти с най-доброто съотношение качество-цена. И миналата година Sandero стана най-продаваният автомобил в Европа. Благодарение на горното словосъчетание. Но сега, за пръв път Dacia вече има реален конкурент, при това не един, като аз най-общо ще го нарека „китайските автомобили“. Доста обширно понятие, знам, затова мога и да стесня обхвата му, като веднага на пръв прочит ми идва на ум най-скорошно представеният на пазара у нас Geely Starray EM-i, който е най-евтиният плъг-ин хибрид у нас.

Затова румънците ще трябва да включат на друга скорост, за да задържат пазарния сегмент, нишата и клиентите, които доскоро сякаш им се полагаха по право, но напиращите китайски марки и модели искат от това парче. Отговорът ще дойде тази година от втори играч в C-SUV сегмента, като до края на десетилетието очакваме още четири нови модела Dacia, и четирите електрически.

Източник: Любомир Асенов

Но първото „оръжие“ от арсенала на Dacia се чакаше от доста време. В крайна сметка Duster и Bigster вече разполагат с него. За да го тествам, се отправям към имението Singureni Manor в северната ни съседка, където преди години Николае Чаушеско е ходил на лов, а днес, на площ от невероятните 16 000 декара, е разположено ловно стопанство с около 3000 животни и конюшни за разплод и тренировки на чистокръвни арабски жребци.

Дистанцията е на около 360-380 км от столицата, а желанието е да разбера правдоподобни ли са твърденията на Dacia, че иска да облекчи зависимостта ни от бензиностанциите и покачващите се цени на петрол и бензин след това, което САЩ и Израел направиха в Близкия Изток. Ще стане с твърдението, че Dacia Duster и Bigster могат да изминат с едно зареждане до 1500 км!

Източник: Любомир Асенов

Звучи стряскащо, вероятно около 1250-1300 км е по-реалната цифра, а тези параметри двата модела постигат със система, която неутрализира най-големия им минус. Говоря за комбинацията 4х4 и автоматик, която липсваше доскоро. Въпреки тази липса, Dister има зад гърба си над 2,7 млн. продажби от 2010 г. насам. Същият е най-продаваният SUV на частни клиенти в Европа. И най-добрият неспециализиран офроудър на пазара в Европа. А сега ще стане още по-атрактивна опция за клиентите си, Bigster също.

Въпросният пропуск вече е решен, при това с иновация, която е без аналог в индустрията. Става въпрос за комбинацията от хибридна технология, двугоривен агрегат и задвижване на четирите колела, която се внедрява за първи път в света. Към това Dacia добавя (за пръв път в историята си) автоматична 6-степенна трансмисия с двоен съединител, дело на Magna.

Източник: Любомир Асенов

Най-важното във всичко това е, че Dacia отново се ориентира по възможно най-добрия начин в ситуацията. Вместо да залага на скъпия ток (и това ще направи с четирите EV до края на десетилетието), марката заложи на иновация в добре познатата си територия, като ни предлага спокойствието на бензина и газта, но с малък трик, за да извади от ръкава си асо пика с огромния пробег, половината от който ще се постига на ниската цена на газта. В комбинация със задвижването на четирите колела, което за любителите на планините е сигурността, че ще излязат от всяка ситуация.

Конфигурацията на тази сложна ръка в надцакването на белот е следната. Под предния капак на двата модела е монтиран 1,2-литров 3-цилиндров двигател и стартер-генератор, които заедно формират 48-волтова мека хибридна система със 140 к.с. Новото тук е монтираният на задната ос електромотор с пикова мощност 31 к.с. Системата е различна от тази във версията Hybrid 155, който обединява 4-цилиндров двигател, два ел. мотора и по-голяма батерия с капацитет 1,4 kWh. Там говорим за HEV, тук имаме LPG и говорим за мек хибрид.

Двигателят с вътрешно горене е свързан с 6-степенна автоматична скоростна кутия с двоен съединител и пера на волана, каквато се монтира за пръв път в Dacia. И която е доста по-добра опция от досегашната автоматичнатрансмисия на марката. За електрическия мотор отзад се грижи двустепенна скоростна кутия с изключващ се заден мост. Двустепенната кутия с 48-волтов заден електрически мотор е световна премиера.

Източник: Любомир Асенов

Осигурявайки висок въртящ момент към колелата при ниски скорости на първа предавка, за да се увеличат максимално офроуд възможностите, тази иновативна технология може да се използва и до 140 км/ч, за да предложи мощност, електрическо шофиране, моторна спирачка и офроуд характеристики при използване на втора предавка. Неутралното положение (изключен съединителят) елиминира загубите от триене на асфалта, за да се постигне по-нисък разход на гориво в режим 2WD, например при постоянна скорост на движение.

Свързващото звено е литиево-йонната батерия с капацитет 0,48 kWh, благодарение на която в режим на движение в града двата модела могат да се движат до 60% от времето в изцяло електрически режим, твърди Dacia. Това им дава основание да твърдят, че са постигнали параметри, които се доближават много повече до самозареждащите се хибриди (HEV), макар системата им да е „мек“ хибрид.

Източник: CarMarket.bg

Аз лично не успях да се убедя в този висок процент на движение на ток при ниски скорости, но и основното ми движение бе с високи скорости извън града. Там от особено значение е фактът, че и Duster, и Bigster разчитат на два 50-литрови резервоара за бензин и LPG в изпълнението Hybrid-G 150 4x4. И благодарение на тях, Dacia твърди, че могат да постигнат пробег до 1500 км със сто литра гориво на борда. Ще трябва да тествам това им твърдение на още по-дълъг маршрут от тези 800 км, които изминах до Румъния и обратно в София.

И нито за момент Dacia не е лишила автомобилите си от офроуд възможностите им, които наистина правят Duster най-добър сред неспециализираните офроудъри. Двустепенната трансмисия на електромотора осигурява две предавателни числа за оптимизация на движението в режим 4х4 до 140 км/ч. Пет са общо режимите на задвижване, които и в двата модела са избират чрез въртящ се регулатор на конзолата между седалките. В Snow, Mud/Sand и Lock трансмисията е блокирана на втора предавка, докато в Auto и Eco – на първа.

Източник: Любомир Асенов

Идеята беше да караме и офроуд, но многото дъжд в Румъния беше направил почвата изключително кална, което не стресна организаторите на събитието,а беше проблем за домакините, които не искаха да правим дълбоки коловози в имението. Вероятно щеше да бъде забавно, но не съжалявам за отпадането на офроуд частта, защото лично аз не бих излязъл извън пътя, ако такова приключение не ми бъде организирано.

Далеч по-интересно за мен е пътното поведение на двата модела, които тествах: към Румъния с Bigster, обратно с Duster. Първото нещо, което ще изтъкна, е трансмисията. Класически „автомат“ с два съединителя, приветствах го горещо, защото не съм фен на многорежимната трансмисия в хибрида 155. Другата новост е заводската АГУ система, за която е сменен доставчика: от италиански вече е нидерландски. Това също би следвало да донесе добър ефект на бъдещите собствениците.

Източник: Любомир Асенов

Различни бяха коментарите в социалните мрежи, но основният е свързан с това, че колата е с „миксер“ и много бавна. Разбира се, не възнамерявам да давам отговори на подобни експерти, но те ми дадоха повод за размисъл. Той е свързан с факта, че всички тези хибридни решения и малки двигатели са наложени от ЕС и стремежът му за намаляване на вредните емисии.

На хартия 10,4 с/100 км за Bigster си е цяла вечност, но аз натисках и него, и Duster, за да ви уверя, че колата се чувства много по-пъргава от това, за което подсказват сухите цифри. Това е така, защото двата модела са много леки. Duster тежи 1380 кг, а Bigster е 1428 кг. Към днешна дата подобни цифри за теглото са наистина впечатляващо ниски. Това осигурява на двата модела пъргавина в доускорението, макар и с първоначално забавяне при рязко натискане на педала на газта, но като цяло междинното ускорение е повече от задоволително и лично аз не бих нарекъл колите бавни. Нещо повече, ниското тегло им позволява да могат да се похвалят с този нисък разход, който е с 30% надолу спрямо идентично задвижване само на бензин.

Източник: Любомир Асенов

Моят проблем е друг. Той е свързан с шумното купе от паразитните шумове отвън, а когато и духа вятър те стават доста сериозни. Усетих се изморен след едно 5,30 ч прибиране към София (включващ и ферибот на Свищов). Пластмасите мога да преглътна, но този шум трябва да бъдат адресирани. Да, Duster може да се похвали с по-добра тапицерия и лумбална опора на шофьорската седалка, както и адаптивен круиз контрол (стандартно с Journey и опционално с Еxtreme), но в паничката на Dacia вече гледат все повече китайски конкуренти, които като оборудване я превъзхождат.

Към края трябва да спомена и разхода. В Bigster той бе малко по-голям, тъй като е и с близо 50 кг по-тежък. Свързвам това и с факта, че взех колата чисто нова, на 17 км пробег. В посока Румъния карахме само на LPG, като средният ни разход бе 8,2 л/100 км. В обратната посока, вече зад волана на Duster, газта свърши след Плевен, т.е. с 50-те литра газ Duster спокойно прави 600 км (и повече), но тук не мога да се наема с точна цифра, тъй като не карах една и съща кола на отиване и връщане. На бензин разходът падна до 7,1 л/100 км, на „Хемус се вдигна до 7,5 л/100 км, като карах на лимита, допустим от законодателството.

Източник: CarMarket.bg

Накрая трябва да обърна внимание на цените. Доскоро тук Dacia просто нямаше конкурент, но правилата на играта се промениха. Започнах с това, ще приключа с него. Определението „евтин“ по адрес на Duster/Bigster вече е трудно да бъде ползвано, затова най-точното е достъпен. Това няма да се промени никога. И хубавото в случая, че версията Hybrid-G 150 4x4, макар да носи очакваната от мнозина клиенти комбинация от задвижване на четирите колела и автоматик, не носи по-голяма ценова тежест. Моделът е с 800 евро по-скъп (21 190 евро) от изпълнението Hybrid 155 в базовото ниво на оборудване, но в горните две разликата пада до 300 евро, което е пренебрежимо малко.

Източник: Любомир Асенов

Проблемът е, че вече има модели като вече споменатия Geely Starray EM-i, който е по-голям (4740 мм), с 4-цилиндров двигател, плъг-ин хибридна конфигурация, по-висока мощност, много по-богато оборудване, 6 години гаранция, но без 4х4. Ако „преглътнете“ последното, всичко това струва... 29 990 евро. И тези конкуренти стават все повече. Затова Dacia трябва да стане по-добра в собствената си игра. Неслучайно актуализира всичките версии на Duster, добавяйки им повече мощност и снижавайки разхода им. Китайците имат още няколко години за налагане, но го правят много агресивно.

Технически характеристики

Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4

Размери

Дължина, мм: 4570

Широчина, мм: 1813

Височина, мм: 1712/1706

Междуосие, мм: 2702

Тегло, кг: 1428

Двигател

Тип: 3-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1199

Макс. системна мощност, к.с.: 150

Макс. системен въртящ момент, Нм: 230

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 10,4

Среден разход, л/100 км: 5,8

Вредни емисии СО2, г/км: 132

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 29 190 (57 090 лв. с ДДС)

Още тестове на най-новите модели на българския пазар четете на CarMarket.bg

