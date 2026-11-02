Румъния вдигна по тревога изтребители F-16 и военен хеликоптер заради атаки с дронове

Р умъния вдигна по тревога изтребители F-16 и военен хеликоптер IAR 330 Puma SOCAT тази нощ заради масирани атаки с дронове срещу украински пристанища по река Дунав, съобщи Министерството на националната отбрана на страната.

Руска атака в Украйна, Румъния вдигна изтребители

От военното ведомство в Букурещ уточниха, че не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство.

Заради опасността от падащи отломки в близост до границата, до жителите в северната част на източния румънски окръг Тулча беше изпратено предупредително съобщение чрез националната система за известяване „Ро-Алърт”. Сигналът за повишена готовност е изпратен в 04:11 ч. местно (и българско) време и бил отменен малко повече от час по-късно – в 05:26 ч.

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Вдигнатите летателни средства на Военновъздушните сили на Румъния изпълняват бойна служба по охрана на въздушното пространство и са излетели от авиобазите във Фетещ и Къмпия Турзий, за да следят отблизо ситуацията по граничната линия.