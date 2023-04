Звъннало на грешен адрес: Момче на 16 години бе простреляно в САЩ

М ъж от Канзас Сити е обвинен за това, че е прострелял чернокож тийнейджър. Момчето беше ранено, след като позвънило на вратата на грешното жилище, за да прибере по-малките си братя близнаци, съобщи агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Андрю Лестър, 85-годишен бял мъж, е обвинен в нападение от първа степен и въоръжено престъпно действие за стрелбата по Ралф Ярл,

на 16 години, на прага на дома му в предградията миналия четвъртък, съобщи прокурорът.

"Мога да ви кажа, че в случая е имало расов компонент",

заяви на пресконференция Закари Томпсън, прокурор на окръг Клей, без да предостави повече подробности.

Лестър може да бъде осъден на доживотен затвор, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията, добави Томпсън.

В Канзас Сити се проведоха двудневни протести след като собственикът на дома простреля Ярл, който беше изписан от болницата и се възстановява от огнестрелни рани в главата и ръката, както съобщи семейството му.

Демонстрантите се събраха вчера пред едноетажната къща на заподозрения, крещейки "Животите на чернокожите са подложени на атака" и "Изправи се, отвърни на удара", показват разпространени в социалните мрежи видеоклипове.

"Нито едно дете не трябва да живее в страх,

че ще бъде застреляно за това, че е звъннало на грешния звънец", написа в Туитър вицепрезидентката Камала Харис в реакция за инцидента.

Doug and I are praying for Ralph Yarl and his family as he fights for his life.



Let's be clear: No child should ever live in fear of being shot for ringing the wrong doorbell.



Every child deserves to be safe. That’s the America we are fighting for.