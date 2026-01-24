Любопитно

В Disney World през 2026 г.: най-евтините дати и кога става скъпо

Цените на билетите обикновено са най-ниски през по-малко пренаселените периоди от годината и се покачват по време на големи празници, училищни ваканции и специални събития

24 януари 2026, 07:10
В Disney World през 2026 г.: най-евтините дати и кога става скъпо
Източник: iStock

И зборът на правилните дати може да помогне на пътуващите да намерят най-евтините дни за посещение на Walt Disney World през 2026 г, пише Fox News.

Ценообразуването и анализът на тълпата от Undercover Tourist, уебсайт за планиране на пътувания, който следи цените на билетите за Дисни, показват, че цените варират значително в зависимост от търсенето.

Цените на билетите обикновено са най-ниски през по-малко пренаселените периоди от годината и се покачват по време на големи празници, училищни ваканции и специални събития.

По-натоварените периоди обикновено включват пролетната ваканция през март и началото на април, Великден, летните ваканционни месеци, седмицата на Деня на благодарността и празничния период в края на декември.

Цените също така са склонни да се увеличават около дългите празнични уикенди и популярни събития като състезателните уикенди runDisney, отбелязва сайтът.

Ето някои от най-евтините дни за посещение на Walt Disney World през 2026 г., въз основа на данните за цените на сайта:

  • 17–21 август 2026 г.
  • 8–10 септември 2026 г.
  • 1–2 октомври и 23–25 октомври 2026 г.

Късният август и септември са сред най-евтините периоди за посещение, тъй като много деца се връщат на училище и нивата на тълпата намаляват. Нивата на тълпата през септември обикновено са най-ниски, според Undercover Tourist.

Цените също варират в зависимост от парка, като Magic Kingdom обикновено струва повече от EPCOT, Animal Kingdom и Hollywood Studios.

„Есента в Орландо все още може да бъде доста топла, а август и септември са краят на дъждовния сезон в Орландо. Не забравяйте да проверите времето, преди да посетите“, заяви Undercover Tourist.

Пътуващите, които планират пътувания през периоди с по-ниски цени, може също да искат да проверят какви атракции, забавления и работно време на парковете са налични за избраните от тях дати.

Undercover Tourist отбеляза, че периодите с по-малко тълпи понякога могат да съвпаднат с по-кратко работно време на парка или с планирани ремонти на атракциони.

Пътуващите могат също да проверят страницата със специални оферти на Disney World за актуални оферти или отстъпки, които може да важат за датите на пътуването им.

Източник: Fox News    
Уолт Дисни Уърлд Евтини дни Цени на билети 2026 година Планиране на пътуване Нива на тълпата Празници и ваканции Undercover Tourist Орландо Работно време на парка
