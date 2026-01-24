В Disney World през 2026 г.: най-евтините дати и кога става скъпо

И зборът на правилните дати може да помогне на пътуващите да намерят най-евтините дни за посещение на Walt Disney World през 2026 г, пише Fox News.

Ценообразуването и анализът на тълпата от Undercover Tourist, уебсайт за планиране на пътувания, който следи цените на билетите за Дисни, показват, че цените варират значително в зависимост от търсенето.

Цените на билетите обикновено са най-ниски през по-малко пренаселените периоди от годината и се покачват по време на големи празници, училищни ваканции и специални събития.

По-натоварените периоди обикновено включват пролетната ваканция през март и началото на април, Великден, летните ваканционни месеци, седмицата на Деня на благодарността и празничния период в края на декември.

Цените също така са склонни да се увеличават около дългите празнични уикенди и популярни събития като състезателните уикенди runDisney, отбелязва сайтът.

Ето някои от най-евтините дни за посещение на Walt Disney World през 2026 г., въз основа на данните за цените на сайта:

17–21 август 2026 г.

8–10 септември 2026 г.

1–2 октомври и 23–25 октомври 2026 г.

Късният август и септември са сред най-евтините периоди за посещение, тъй като много деца се връщат на училище и нивата на тълпата намаляват. Нивата на тълпата през септември обикновено са най-ниски, според Undercover Tourist.

Цените също варират в зависимост от парка, като Magic Kingdom обикновено струва повече от EPCOT, Animal Kingdom и Hollywood Studios.

„Есента в Орландо все още може да бъде доста топла, а август и септември са краят на дъждовния сезон в Орландо. Не забравяйте да проверите времето, преди да посетите“, заяви Undercover Tourist.

Пътуващите, които планират пътувания през периоди с по-ниски цени, може също да искат да проверят какви атракции, забавления и работно време на парковете са налични за избраните от тях дати.

Undercover Tourist отбеляза, че периодите с по-малко тълпи понякога могат да съвпаднат с по-кратко работно време на парка или с планирани ремонти на атракциони.

Пътуващите могат също да проверят страницата със специални оферти на Disney World за актуални оферти или отстъпки, които може да важат за датите на пътуването им.