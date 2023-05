„Зони без деца“: Южна Корея иска повече бебета, но не и на тези места

Ю жна Корея има най-ниската раждаемост в света, но родителите казват, че правителството не ги улеснява, когато стотици обществени съоръжения в цялата страна са определени като „зони без деца“.

По-рано този месец депутат заведе малкото си дете в Народното събрание и призова правителството да спре политиката, която позволява на ресторанти, музеи, кафенета и други заведения да забраняват влизането на деца.

В обръщението си Йонг Хие-ин, представител на Партията на основния доход, каза, че става все по-трудно да се създават семейства в градове, които забраняват децата в определени райони. Премахването на зоните за зони без деца и създаването на общество, което да ги приема по-добре, ще помогне на страната да преодолее ниската раждаемост, каза тя.

„Животът с дете не е лесен“, каза г-жа Йонг, докато държеше сина си в Народното събрание. „Но все пак трябва да създадем общество, в което можем да съжителстваме с нашите деца.“

Миналата година Южна Корея имаше раждаемост от 0,78 процента според правителствени данни. Много млади двойки в страната избират да нямат деца поради нарастващите разходи за грижите за децата и жилищата, както и недостига на работни места и нарастващото безпокойство за бъдещето. Години наред правителството предлага стимули като месечни субсидии на стойност стотици долари на семействата с деца, но не успява да се справи адекватно с демографската криза.

В Южна Корея има стотици зони, забранени за деца. Националната библиотека на Корея например забранява на лица под 16 години да влизат без специално разрешение. (Наскоро някои места също се опитаха да забранят възрастни хора, предизвиквайки дебат онлайн.)

Това е вторият път, когато г-жа Йонг се появява в Народното събрание с детето си. През лятото на 2021 г. тя дойде със сина си, когато той беше само на няколко седмици. Националното събрание забранява на всеки, освен членове на събранието и упълномощен персонал, да влиза, и само по себе си се счита за зона без деца.

Г-жа Йонг представи „Закона за придружителите на деца в камарата на Националното събрание“ през 2021 г., призовавайки бебета под 24-месечна възраст да могат да влизат в главния етаж на законодателната власт. Законопроектът все още не е приет.

Дебатът около това къде трябва и къде не трябва да се допускат деца продължава от години и не само в Южна Корея. Разгневените пътници често питат защо авиокомпаниите не въведат места за сядане, предназначени за семейства с малки деца.

Няколко държави, включително Австралия и Съединените щати, позволяват на деца да влизат в правителствени сгради. Бебетата бяха допуснати за първи път в Сената във Вашингтон, след като сенатор Тами Дъкуърт, чието присъствие беше необходимо, за да потвърди нов администратор на НАСА, роди дъщеря си по-малко от две седмици преди гласуването през 2018 г.

Стела Крийзи, член на британския парламент, беше наказана през 2021 г., защото донесе бебето си в Уестминстър Хол в Лондон.

Г-жа Йонг е родена през 1990 г. в Бучеон, град в покрайнините на Сеул, и стана законодател през 2020 г. В допълнение към премахването на зоните, забранени за деца, тя също така планира да въведе законодателство, което да позволи на децата и техните семейства да избягват опашките на места като музеи и увеселителни паркове.

В Южна Корея има почти 3,5 милиона деца на възраст под 10 години и над 11 000 обществени съоръжения, предназначени за игра на деца, според правителствената статистика.

Общественото мнение относно зоните без деца предполага, че повечето южнокорейци ги подкрепят. Проучване от 2022 г. на Hankook Research, социологическа компания, базирана в Сеул, показа, че 73 процента от респондентите подкрепят зоните без деца, докато само 18 процента са против тях. (Други 9 процента от анкетираните не са решили).

Поддръжниците на политиката казват, че децата могат да пречат на клиентите. „Обикновено ходя в кафенета, за да уча, не искам да ме прекъсват плачещи деца“, каза в интервю тази седмица Лий Чан-хи, студент по инженерство в Сеул, който често посещава едно кафене, което забранява децата.

Други причини за подкрепа на зоните включват предотвратяване на злополуки и материални щети, както и наранявания на малките деца. Защитата на правата на собствениците на малкия бизнес също беше разгледана.

Но нещата може да се променят.

Стремежът да се премахнат зоните забранени за деца набра скорост миналата седмица, когато комисията по безопасността на здравеопазването и социалните грижи на остров Джеджу — популярна туристическа дестинация на южния край на Корейския полуостров — обсъди наредба, която да премахне забранените за деца зони по целия остров .

Законодателите на острова ще проведат заседание по-късно този месец, за да решат дали да приемат или не законопроекта. Ако бъде приет, това ще бъде първият по рода си закон в Южна Корея.