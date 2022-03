Жозеп Борел: Нужна е пауза на ядрените преговори с Иран

Н еобходима е пауза на преговорите за съживяване на ядрената сделка с Иран, заяви днес върховният представител по въпросите на сигурността и външните работи на ЕС Жозеп Борел, след като Русия в последния момент е предявила искания, които са поставили нови препятствия пред постигането на споразумение, предаде ДПА.

"Необходима е пауза в преговорите във Виена заради външни фактори", написа Борел в "Туитър" и добави, че "финализираният текст на практика е готов и е поставен на масата".

