Жестока катастрофа на старта на Гран при в Бахрейн

Ж естока катастрофа беляза началото на старта на Гран при на Бахрейн.

Французинът Ромен Грожан се завъртя с болида си след първите два завоя. Последва сблъсък в една от предпазните стени, а след това автомобилът се разцепи на две и избухна в пламъци.

The moment Grosjean collided with the barriers #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/VL1lMtRQjR

Това наложи спиране на надпреварата за известно време.

UPDATE: As a precaution and for further medical evaluation Romain will be transported to hospital.#HaasF1 #BahrainGP