Жертвите на експлозията в хотела в Хавана растат

Ж ертвите на мощната експлозия в петзвездния хотел в кубинската столица Хавана достигнаха 22. Според последни данни, ранени са 74 души - 50 възрастни и 14 деца, предадоха световните агенции, като се позоваха на кубинските власти.

11 от ранените са в тежко състояние.

Експлозия в хотел в центъра на Хавана, има загинали и ранени

Фасадата на 5-звездния хотел "Саратога", в който има 96 стаи, два ресторанта и басейн на покрива, е била сериозно повредена от експлозията, настъпила малко след 11:00 ч. местно време (15:00 ч. по Гринуич), отбелязва Франс прес.

Според кубинската държавна телевизия взривът е бил причинен от камион, който е доставял природен газ на хотела, но не е ясно как се е възпламенил този газ, отбелязва Асошиейтед прес.

Облак от дим се издигна над булевард "Прадо", на който се намира хотелът. Взривът е унищожил и автомобили, намиращи се в близост до сградата. Хотелът е бил в ремонт и вътре не е имало туристи, заяви губернаторът на Хавана Рейналдо Гарсия Сапата.

A massive explosion has destroyed a hotel in Havana, Cuba, and rescue workers are searching through the rubble for survivors https://t.co/GnKCbxoiY4 — CNN International (@cnni) May 6, 2022

Кубинският президент Мигел Диас-Канел посети мястото на взрива, заедно с премиера Мануел Мареро и с председателя на парламента Естебан Ласо. Президентът опроверга слуховете, появили се в социалните медии, че става дума за атентат.

В ход е операция по издирване на евентуални затрупани под отломките от хотела. В сградата е имало членове на персонала, подготвящи хотела за неговото предстоящо отваряне на 10 май.

There was a huge explosion in Havana, Cuba at a major hotel. I sincerely hope the U.S. isn’t behind this. pic.twitter.com/V4l607pUbm — 🅹🅾🅴🆈աrecκ ☭ (@joeywreck) May 6, 2022

Сградата на хотела е бира построена през 1880 г., за да се помещават вътре магазини. През 1933 г. тя е превърната в хотел, а през 2005 г. е трансформирана в луксозен хотел, в който после са отсядали Бионсе, Мадона и Мик Джагър.

A terrible accident destroyed much of the #HoteSaratoga in Havana, #Cuba. We send our hearthfelt condolences to the families and friends of the victims.#FuerzaCuba pic.twitter.com/5SB2f9MQLm — EmbaCubaMalasia (@EmbaCuba_My) May 7, 2022

Лидерите на Боливия, Венецуела и Никарагуа изразиха съболезнования на кубинските власти във връзка с трагедията, разиграла се в Хавана, предаде ТАСС.

Говорителят на Държавния департамент Нед Прайс предаде най-искрените съболезнования от страна на Вашингтон на всички, засегнати от тази трагедия.

Дипломат номер едно на ЕС Жозеп Борел заяви, че е разговарял с кубинския външен министър Бруно Родригес, за да му изрази солидарност и съболезнования заради случилото се.