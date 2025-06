Жената, загубила син и съпруг на „Титан“: Виновникът умря с тях, нали?

Н а 18 юни 2023 г. подводницата „Титан“ имплодира по време на гмуркане, за да посети останките на „Титаник“, убивайки всичките петима пътници вътре. Кристин Дауд загуби съпруга си, 48-годишния Шахзада Дауд, и сина си, 19-годишния Сулейман, за един миг.

Сега Кристин говори в нов документален филм „Имплозия: Катастрофата на подводницата „Титан“, с наближаването на втората годишнина от трагедията. По-късно тази година се очаква бреговата охрана на САЩ да публикува окончателния си доклад, в който ще бъдат описани резултатите от разследването.

Но Дауд каза, цитирана от People, че нищо не може да върне близките ѝ. „Те никога няма да се върнат. Гласовете им все още са в къщата, спомените са в къщата“, каза Дауд в документалния филм, който беше пуснат на 28 май.

„Без значение какво е разследването, стаите все още са празни“.

Освен семейство Дауд, бедствието отне живота и на главния изпълнителен директор на Oceangate Стоктън Ръш, британския милиардер Хамиш Хардинг и френския водолаз и експерт по „Титаник“ Пол-Анри Наржоле.

