Нови кадри разкриват последните моменти на подводницата „Титан“

К адри, споделени с BBC, улавят звука от имплозията на подводницата „Титан“ на компанията Oceangate – точно в момента, когато контактът с нея е изгубен.

„Титан“ се разпада около 90 минути след началото на спускането си към останките на „Титаник“ през юни 2023 г., като петима души на борда загиват.

Пътниците са заплатили на Oceangate, за да се спуснат до кораба, намиращ се на дълбочина от 3800 метра.

На борда са били главният изпълнителен директор на Oceangate – Стоктън Ръш, британският изследовател Хамиш Хардинг, френският ветеран-водолаз Пол-Анри Наржоле, британско-пакистанският бизнесмен Шахзада Дауд и неговият 19-годишен син Сюлейман.

BBC получава безпрецедентен достъп до разследването на Бреговата охрана на САЩ (USCG) за документалния филм „Имплозия: Катастрофата на подводницата ‘Титан’“.

Ship footage shared with BBC captures sound of Titan sub imploding https://t.co/RopS1ElJVg