Неочакваното, което оцеля: Какво остана от подводницата „Титан“ след имплозията

Р азследващите останаха изненадани от това, което оцеля след имплозията на подводницата „Титан“, отнела живота на петима души. Няколко неочаквани предмета бяха открити на дъното на океана след фаталната катастрофа през 2023 г., разкриха официални лица в нов документален филм.

Изминаха почти две години, откакто злополучният подводен апарат се разпадна по време на спускане към останките на „Титаник“, убивайки всички петима на борда, включително основателя на OceanGate — Стоктън Ръш.

Докато бреговата охрана пресявала останките, били открити части от подводницата, включително въглеродни влакна, фибростъкло и електронни компоненти, според новия документален филм „Имплозия: Катастрофата на подводницата Титан“.

Но наред с тях били открити и някои напълно неочаквани предмети.

В клип, споделен от Discovery в TikTok, лейтенант Кели Стийл от бреговата охрана на САЩ разказва, че са намерили и част от дреха на Ръш, която била „залепнала в пясъка“.

В нея намерали мастилена химикалка, визитки и стикери с надпис „Титаник“, добавя Стийл.

„Нямаше нищо друго, освен това. Но всяко едно от тези неща — дори химикалката — беше напълно непокътнато“, подчертава тя. „Не беше счупена. Всичко около тях се беше разпаднало — а химикалката беше невредима.“

Останките от „Титан“ бяха извадени от дъното на Атлантическия океан няколко дни след имплозията през юни 2023 г. Снимки от операцията показват екипажи, изваждащи смачкани метални фрагменти от водата.

Кадри, заснети от дистанционно управляван подводен апарат, показват останките на подводницата, включително един от опашните конуси, забит в морското дъно на дълбочина над 3 700 м. Снимката бе представена от бреговата охрана на САЩ през есента на 2023 г. по време на официално изслушване относно инцидента.

На същото изслушване беше показано и анимирано видео, илюстриращо последното гмуркане на „Титан“, включително как подводницата е потопена от помощния кораб „Полярният принц“. Смята се, че Пол-Анри Наржоле — известен изследовател на „Титаник“ и един от петимата на борда — е изпратил последните съобщения от „Титан“ към „Полярния принц“.

„Полярният принц“ поискал доклад за състоянието на подводницата, след като изпратил съобщение: „Имам нужда от по-добра комуникация от вас“, на което „Титан“ отговорил с „да“. Малко след това подводницата потвърдила, че вижда помощния кораб на екрана си и добавила: „Всичко е наред тук“ — това било в 10:15 ч.

Около половин час по-късно, в 10:47 ч. сутринта, „Титан“ изпратил съобщение, че е „освободил две тежести“, визирайки баласт, но връзката със сушата прекъснала секунди след това.

The 2023 OceanGate Titan submersible implosion left no survivors and minimal physical remnants ... but now the U.S. Coast Guard has revealed the shocking items that did survive the tragic disaster.



Details HERE: https://t.co/7S1Gho6hn1 pic.twitter.com/a36AoGTm7R