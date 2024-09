Вижте първи кадри на подводница "Титан" на дъното на океана

Б реговата охрана на САЩ сподели в този понеделник първото изображение на подводницата "Титан", потънала на дъното на океана след катастрофалната ѝ имплозия миналата година.

И петимата души на борда на плавателното средство загинаха миналия юни по време на злополучно гмуркане до останките на "Титаник".

На снимката, публикувана в понеделник по време на изслушване от следователи, счупеният конус на опашката на подводницата се вижда на мъгливото синьо дъно на Северния Атлантически океан. Конусът на опашката е отрязан от останалата част на съда, а наблизо се вижда фрагмент от подводницата.

Останките бяха открити на няколкостотин метра от "Титаник" след дни на търсене, според следователите на изслушването в Северен Чарлстън, Южна Каролина, което се очаква да продължи до 27 септември.

Във встъпителната си презентация Морският съвет за разследване каза, че конусът на опашката и други отломки са били локализирани от дистанционно управлявано превозно средство на 22 юни миналата година, предоставяйки “убедителни доказателства”, че подводницата е претърпяла катастрофална имплозия – внезапно срутване навътре, причинено от огромен натиск.

Катастрофалният инцидент отне живота на Стоктън Ръш, основател и главен изпълнителен директор на оператора на кораба; бизнесменът Шахзада Дауд и неговият 19-годишен син Сюлеман Дауд; авантюристът Хамиш Хардинг; и френският водолаз Пол-Анри Наргеоле.

Намерените останки са съпоставени с петимата мъже на борда чрез ДНК тестове и анализи, потвърди Морският съвет за разследване в понеделник.

