Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти

След като се измъкнала от отломките и се взирала в другия шофьор в състояние на дезориентация, 37-годишната Патриша Мийхан се отвърнала от сцената, от колата си и от предишния си живот, и изчезнала в нощта в близко поле

14 януари 2026, 07:54
Жената, която изчезна след автомобилна катастрофа, след това "се появи" хиляди пъти
Източник: iStock

П атриша Мийхан се взирала безмълвно в автомобилната катастрофа пред себе си. Въпреки че самата тя е била пряк участник в челния сблъсък край Съркъл, Монтана, на 20 април 1989 г., изглежда не осъзнавала какво се случва, предаде All That's Interesting. След като се измъкнала от отломките и се взирала в другия шофьор в състояние на дезориентация, 37-годишната Мийхан се отвърнала от сцената, от колата си и от предишния си живот, и изчезнала в нощта в близко поле.

Оттогава Мийхан никога повече не е била чута, но от катастрофата до днес са регистрирани над 5000 предполагаеми нейни забелязвания. Шокиращо, тези съобщения са идвали от цяла САЩ, включително от Аляска и Хаваите. Нито един от тези сигнали обаче, дори и най-обещаващите, не е довел до нейното действително откриване.

И до днес остава неясно какво се е случило с нея.

Животът на Патриша Мийхан преди изчезването ѝ


Преди да изчезне, Патриша Мийхан според съобщенията се е борила със стрес и депресия. Родена на 1 ноември 1951 г. от Том и Доли Мийхан, Патриша Мийхан изглежда е имала нормален ранен живот. Отгледана в Питсбърг, Пенсилвания, тя обичала животните, особено конете. В крайна сметка се заинтересувала от кариера в грижата за деца и посещавала колеж в Оклахома, за да преследва тази цел.

Въпреки че изглежда е била щастлива да следва тази кариера дълги години, в крайна сметка почувствала нужда от промяна. Неспокойна по природа или просто изгубена, тя се преместила в Боузман, Монтана през 1985 г. Там работела като работник в ранчо и вършела различни временни дейности, за да се издържа. За известно време изглеждало, че е намерила страхотно ново начало, особено като се има предвид, че е била сред много животни.

Но до 1989 г. любовната афера на Патриша Мийхан със Запада приключила.

Близките ѝ казват, че изглеждала депресирана, а нейният хазяин споделил, че проявявала необичайно поведение, понякога изглеждайки „хиперактивна“. Майката на Мийхан по-късно размишлява: „Тя, предполагам, обмисляше живота си, какво е постигнала. Мисля, че ѝ липсваха деца, защото осъзна, че наистина ги обича.“

Патриша Мийхан в крайна сметка се обадила на баща си и му казала, че иска да се върне „у дома“ в Питсбърг за известно време поради стреса, под който била. Родителите ѝ били готови да я приютят, но ѝ казали, че първо трябва да поговори с психолог. Тя се съгласила и си записала час за психолог сутринта на 21 април – но никога не стигнала дотам.

Странна автомобилна катастрофа и последвалото мистериозно изчезване

Патриша Мийхан е участвала в челен автомобилен сблъсък в Съркъл, Монтана, през нощта на 20 април 1989 г. Това било един ден след като се обадила на баща си, за да му каже, че иска да се върне у дома – и един ден преди срещата ѝ с психолог. Зловещо, 37-годишната жена се намирала на място почти 640 км (400 мили) от дома си в Боузман. Това би било изключително необичайно място за нея, дори ако спонтанно бе решила да пътува до Питсбърг вместо за срещата си, и никой от близките ѝ не можел да обясни защо е била там.

Още по-шокиращо е, че Мийхан е била видяна да шофира в насрещното движение по магистрала 200. Тя почти ударила друга кола, управлявана от жена на име Пеги Бюлер, която бързо се отместила. След това Мийхан се блъснала в друго превозно средство, управлявано от жена на име Карол Хайц.

Хайц, която за щастие не била сериозно ранена, излязла от смачканата си кола и скоро видяла Мийхан да се взира в мястото на инцидента пред нея.

„Тя просто се взираше“, спомня си по-късно Хайц. „Не каза нищо, просто се взираше в мен. Никога няма да я забравя.“

Бюлер, която видяла инцидента, се върнала на мястото, за да помогне. Тя също видяла Мийхан: „Докато поглеждах към мястото на катастрофата, забелязах някой... да стои там като зрител, а не като човек, на когото се е случило това.“

Мийхан изглеждала дезориентирана, докато оглеждала сцената около себе си. След това, за изненада на Хайц и Бюлер, тя внезапно изчезнала в близко поле. Според някои доклади, тя се е покатерила над ограда, за да избяга. Полицията бързо проследила изоставената кола до Мийхан и започнала да я издирва. Въпреки че открили някои следи от маратонки в полето близо до инцидента, пътеката в крайна сметка свършила и властите не успели да я намерят.

Първоначално някои смятали, че може да е избягала от страх. Други теоретизирали, че е възможно да е правила опит за самоубийство, шофирайки в насрещното движение. Но скоро мнозина започнали да вярват, че е претърпяла амнезия в резултат на сериозна черепно-мозъчна травма, получена при катастрофата. Притеснените родители и братя и сестри на Мийхан бързо пристигнали в Монтана, за да подпомогнат издирването на любимата си, разпространявайки плакати в района, където изчезнала, за да търсят обещаващи следи.

Скоро започнали да пристигат множество сигнали.

Многобройните предполагаеми забелязвания на Патриша Мийхан

Шест седмици след изчезването на Патриша Мийхан, родителите ѝ съобщили, че е имало 25 възможни забелязвания – три от които били обещаващи.

Едно такова дошло от полицейски служител в Лувърн, Минесота, който заявил, че е видял Мийхан на 4 май 1989 г. Според служителя, тя пиела вода в ресторант Hardee’s в продължение на пет часа, докато не затворил. След това се преместила в денонощен ресторант, където полицаят я разпитал. Тя обаче отказала да даде името си и в различни моменти твърдяла, че е от Колорадо и Израел.

„Това не е присъщо за нея“, казала Доли Мийхан за предполагаемото поведение на дъщеря си. „Мисля, че има амнезия, че е объркана и изплашена. Доста сме сигурни, че не знае коя е.“

Служители на две камионджийски спирки в Южна Дакота също съобщили, че са я виждали на 5 май. На едната спирка тя била видяна просто да пие кафе. На другата била забелязана с неидентифициран мъж на около 30 години. С течение на седмиците се съобщавали все повече и повече забелязвания, предимно по камионджийски спирки, закусвални и ресторанти за бързо хранене. Но всеки път, когато пристигали докладите, Патриша Мийхан (или може би жена, която приличала на нея) вече изглежда е напуснала района, вероятно чрез автостоп.

След като случаят ѝ беше представен в предаването „Неразгадани мистерии“ (_Unsolved Mysteries_) през ноември 1989 г., още повече възможни следи започнаха да пристигат. Семейството ѝ каза, че са получили известия за забелязвания в „почти всеки щат, включително Аляска и Хаваите“.

За съжаление на семейството ѝ, най-обещаващите забелязвания често описвали жена, която изглежда не знаела коя е или къде се намира.

Баща ѝ каза: „Повече от всичко на света искам тя да се върне при нас. Тогава щяхме да знаем, че е в безопасност. Незнанието от кого си е взела превоз, това е най-голямата ми грижа. Просто се моля ден след ден да е при добри хора.“

Към днешна дата има над 5000 предполагаеми забелязвания на Патриша Мийхан, откакто е изчезнала. Но нито едно от тях не е довело до нейното действително откриване и никой никога не е твърдял, че е тя. Тя не е била чута от времето на странната си катастрофа и така крайната ѝ съдба остава смразяваща мистерия.

Източник: All That's Interesting    
