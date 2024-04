Жена почина след "екстремен секс", арестуваха съпруга ѝ

А мериканка беше намерена мъртва в апартамент, след като участвала в „екстремен секс“, преди полицаите да арестуват съпруга ѝ по време на почивката им в Испания .

Тялото на 44-годишната жена е открито в туристически апартамент, разположен на Plaza Enrique Garcia Herrer, Малага, на 6 април.

Испанската полиция бързо арестува 50-годишния ѝ съпруг, тъй като източници, близки до случая, разкриха пред местните медии, че смъртта може да е свързана с някои „екстремни сексуални практики“, в които двойката е участвала.

