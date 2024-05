Жена е погребана жива, наказание за съпруга ѝ

М ъж от Аризона, който погребал жена си жива в ръчно изкопан гроб близо до дома им, е осъден на доживотен затвор.

Седем години след убийството Дейвид Паняно се признава за виновен в убийството на съпругата си преди началото на процеса и позволява на съдията да определи присъдата му без споразумение.

62-годишният мъж получи доживотна присъда без възможност за предсрочно освобождаване, което означава, че ще умре в затвора.

YAVAPAI COUNTY, AZ: A man from Arizona had been sentenced to life in prison for burying his wife alive in a hand-dug grave😳



The 62-year-old Prescott man has been sentenced to life in prison without the possibility of parole for the murder of his wife. Sandra Pagniano, who was… pic.twitter.com/W0Rq3Ueuc9