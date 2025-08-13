Земетресение в Гърция

З еметресение с магнитуд 4,0 е регистрирано в района на полуостров Атон в Гърция. Това става ясно от справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.
Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина от 5 километра, на 114 километра югоизточно от Солун, Гърция.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.0 occurred 28 km SE of #Ierissós (#Greece) 2 min ago (local time 23:29:41). More info at:— EMSC (@LastQuake) August 12, 2025
Трусът е регистриран в 20:29 часа местно време във вторник.
Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.