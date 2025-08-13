Земетресение в Гърция

З еметресение с магнитуд 4,0 е регистрирано в района на полуостров Атон в Гърция. Това става ясно от справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът на земетресението е бил на дълбочина от 5 километра, на 114 километра югоизточно от Солун, Гърция.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.0 occurred 28 km SE of #Ierissós (#Greece) 2 min ago (local time 23:29:41). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/zvovXHHrNS

🖥https://t.co/sR2V0obx1t pic.twitter.com/GCy2B0eJ2r