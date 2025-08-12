Свят

Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

За момента няма съобщения за жертви или щети

12 август 2025, 12:33
Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“
Източник: iStock/GettyImages

З емретение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер удари източния индонезийски регион Папуа във вторник, съобщи Геоложката служба на САЩ, но наблюдател заяви, че няма заплаха от цунами, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Епицентърът на земетресението, което е ударило около 17:24 ч. (08:24 GMT), е бил на около 193 километра северозападно от град Абепура в Папуа, съобщи Геоложката служба на САЩ. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами заяви, че няма заплаха от цунами.

За момента няма съобщения за жертви или щети.

По-рано Геоложката служба на САЩ изчисли силата на труса на 6,5, преди да го ревизира надолу.

Обширен архипелаг, държавата е обект на чести земетресения поради местоположението си в Тихоокеанския „Огнен пръстен“ – дъга от интензивна сеизмична активност, където се сблъскват тектонични плочи, която се простира от Япония през Югоизточна Азия и през Тихоокеанския басейн.

  • Земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер, което разтърси Сулавеси през януари 2021 г., уби повече от 100 души и остави хиляди без дом.
  • През 2018 г. земетресение с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер и последвало цунами в Палу на Сулавеси убиха над 2200 души.
  • А през 2004 г. земетресение с магнитуд 9,1 по скалата на Рихтер удари провинция Ачех, причинявайки цунами и убивайки над 170 000 души в Индонезия.
Източник: Daily Mail    
земетресение Огнен пръстен Тихоокеански регион Палау
Последвайте ни
Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
Mercedes: Забраната за продажба на ДВГ заплашва европейския пазар от срив

Mercedes: Забраната за продажба на ДВГ заплашва европейския пазар от срив

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Свят Преди 23 минути

Мъж е починал в резултат на изгаряния

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

България Преди 31 минути

Зад волана бил 20-годишен младеж

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Свят Преди 1 час

Това решение идва на фона на повишение на таксите за разрешително за изкачване на Еверест

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

България Преди 1 час

Инцидентът е станал край Радомир, младежът бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство

Лиъм Нийсън

Шокиращата реакция на Лиъм Нийсън към Labubu

Любопитно Преди 1 час

Зъбатата играчка е абсолютен феномен по целия свят

<p>Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска?</p>

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Свят Преди 1 час

Путин и Тръмп се срещат на фона на войната в Украйна, докато Зеленски категорично отказва териториални отстъпки, а международната общност следи с безпокойство бъдещето на мирния процес

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

Заради спешно секцио: Полицаи ескортираха родилка от Добрич до Варна, родиха се близначета

България Преди 1 час

Бъдещият татко помолил униформените за помощ

<p>НАСА с информация за кометата, за която учен твърди, че е&nbsp;извънземна сонда</p>

Междузвездна комета или извънземна сонда? „Хъбъл“ прави най-ясната снимка досега

Свят Преди 1 час

„Никой не знае откъде точно идва кометата. Все едно да зърнеш куршум само за хилядна от секундата"

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

България Преди 2 часа

Той обгарял кабели за желязо и поради непредпазливост е запалил пожара

<p>Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?</p>

Космическият обир в НАСА: Заради секс на Луната или за пари?

Любопитно Преди 2 часа

Най-невероятният обир се е случил преди малко повече от 23 години и в крайна сметка е довел до секс на Луната – буквално

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

Военен дрон е открит на плаж край Созопол

България Преди 2 часа

По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца

Удължава се крайният срок за кастинга на хитовата игра “The Floor“

Удължава се крайният срок за кастинга на хитовата игра “The Floor“

Любопитно Преди 2 часа

До 20 август кандидатите могат да се записват на https://nova.bg/casting

Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“

Шофьор в ареста след катастрофата, затворила АМ „Тракия“

България Преди 2 часа

31-годишен с 1,92 промила алкохол предизвика катастрофа и блокира движението към Бургас

Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

България Преди 2 часа

Тя се извършва при разклона на село Говедаре

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна

.

Умен избор с Flip.bg за новата учебна година

Любопитно Преди 2 часа

Актуалната кампания на технологичния стартъп, който предлага ремаркетирани телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници, идва с многобройни предимства за ученици и студенти

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Кои са мъжете в "Диви и красиви" - всичко, което знаем за тях (СНИМКИ)

Edna.bg

Опасността да губим мускули и сила след 40. И каква е тайната за здраво тяло

Edna.bg

Младежки национал се отказа от България

Gong.bg

Манчестър Юнайтед направи Бербатов сенсей (видео)

Gong.bg

Заради санкциите срещу Русия: Претърсват търговци на оръжие у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg