Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

З емретение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер удари източния индонезийски регион Папуа във вторник, съобщи Геоложката служба на САЩ, но наблюдател заяви, че няма заплаха от цунами, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Епицентърът на земетресението, което е ударило около 17:24 ч. (08:24 GMT), е бил на около 193 километра северозападно от град Абепура в Папуа, съобщи Геоложката служба на САЩ. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами заяви, че няма заплаха от цунами.

За момента няма съобщения за жертви или щети.

BREAKING: A powerful magnitude 6.3 earthquake has struck West Papua, Indonesia. Authorities are assessing the situation, with no immediate reports of casualties or damage. pic.twitter.com/CTDGNUuk9H — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 12, 2025

По-рано Геоложката служба на САЩ изчисли силата на труса на 6,5, преди да го ревизира надолу.

Обширен архипелаг, държавата е обект на чести земетресения поради местоположението си в Тихоокеанския „Огнен пръстен“ – дъга от интензивна сеизмична активност, където се сблъскват тектонични плочи, която се простира от Япония през Югоизточна Азия и през Тихоокеанския басейн.