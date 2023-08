Земетресение с магнитуд над 5 разлюля Южна Калифорния (ВИДЕО)

Д окато Южна Калифорния се подготвяше за необичайно силната лятна буря "Хилари" в неделя следобед, жителите ѝ бяха поразени от много по-познато явление: земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер, според Американската служба за геоложки проучвания /USGS/.

Епицентърът на земетресението е бил в Охай, между Санта Барбара и Вентура, и е станало по разлома Сисар, показват данните на USGS.

