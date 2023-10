Земетресение с магнитуд 6,3 по Рихтер разтърси Западен Афганистан

З еметресение с магнитуд 6,3 по Рихтер разтърси Западен Афганистан в сряда, като засегна район, в който повече от 2000 души бяха убити след поредица от подобни трусове през уикенда.

Земетресението е станало на малка дълбочина около 05:10 ч. местно време (00:40 ч. по Гринуич), като епицентърът му е бил на около 29 км северно от град Херат, съобщи Американската служба за геоложки проучвания.

Доброволци и спасители работят от събота насам в последните си опити да намерят оцелели от предишната серия земетресения, които изравниха със земята цели села и засегнаха над 12 000 души, според оценки на ООН.

An #earthquake with a magnitude of 6.1 on the Richter Scale hit #Afghanistan at 06:11 am today: National Center for Seismology #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/x3xOycb3ML