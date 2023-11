Земетресение разтърси американския щат Тексас

З еметресение с магнитуд 5,1 разтърси американския щат Тексас, предаде Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

⚠Preliminary info: M5.0 #earthquake (#sismo) about 20 mi NW of #Toyah (#Texas) 3 min ago (local time 04:27:51). Updates at:

