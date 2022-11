Земетресение разлюля Измир, 64 души са пострадали

П ри земетресение с магнитуд 4,9, станало на 3 ноември през нощта в Измир, са пострадали 64 души, обяви здравният министър на Турция Фахреттин Коджа, цитиран от държавната телевизия ТРТ-Хабер.

Коджа уточни, че хората са пострадали заради обхваналата ги паника при труса. Повечето от тях не са със сериозни наранявания.

Някои от гражданите са скачали от прозорците на домовете им.

В момента продължава лечението в болница на седем души, като един от ранените е в тежко състояние, посочи Коджа в профила си в Туитър.

Turkey- 4.9 Magnitude #earthquake centered in #İzmir Buca created great panic in the city.

Due to the earthquake, the minaret of the Selahattinoğlu Mosque in the #Kubilay District of #Konak district was destroyed.#Deprem #depremizmir #DepremAnı #Turkey pic.twitter.com/6SdtTgw803