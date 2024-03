Земетресение разлюля Босна и Херцеговина

З еметресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в Босна и Херцеговина в 06.42 ч.

Трусът е с дълбочина девет километра, сочи информация на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

