Зеленски се съмнява, че Русия ще спази временното прекратяване на огъня

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че „не вярва“, че Русия ще спазва предстоящото тридневно спиране на огъня, което ще съвпадне с честванията на Деня на победата в Москва, предаде Франс прес.

„Това не е първото предизвикателство, нито първото обещание, дадено от Русия за прекратяване на огъня. Знаем с кого си имаме работа, не им вярваме", каза Зеленски пред журналисти на съвместна пресконференция с чешкия си колега Петър Павел.

Руският президент Владимир Путин нареди тридневно примирие, съвпадащо с честванията в Москва на 9 май за годишнината от края на Втората световна война в Европа, заявявайки, че това ще бъде тест за готовността на Киев за дългосрочен мир.

#Zelensky rejects Putin’s temporary ceasefire offer, calling it a “theatrical performance”

