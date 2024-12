Тръмп към Зеленски: Искам незабавно прекратяване на войната

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп на среща в Париж с Володимир Зеленски и Еманюел Макрон е заявил, че иска незабавно прекратяване на огъня в Украйна, съобщава Reuters, позовавайки се на източници.

"Тримата лидери, които разговаряха в продължение на 35 минути без съветници, не обсъдиха конкретни подробности за каквато и да е визия за мир, но Тръмп повтори, че иска незабавно прекратяване на огъня и преговори за бързо прекратяване на войната“, се казва в материала на агенцията.

На свой ред Зеленски се е опитал да установи взаимно разбирателство с Тръмп и да обясни, че Украйна ще се нуждае от гаранции за сигурност, ако конфликтът приключи. Един от събеседниците на агенцията казва, че Тръмп е приятелски настроен, уважителен и открит, а също така е готов да изслуша страните.

Володимир Зеленски: Срещата ми с Макрон и Тръмп бе добра и продуктивна

Според източници на срещата са били споменати някои "ключови точки", по-специално, че постигането на мир трябва да бъде придружено от "гаранции", защото "само по себе си прекратяването на огъня не е достатъчно".

Според агенцията Тръмп "обмисля всички подробности".

