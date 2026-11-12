Зеленски: Смущенията в Starshield помагат на Русия да убива повече украинци

Володимир Зеленски съобщи за значителни смущения в системата Starshield, засягащи украинските позиции по фронтовата линия и окупираните територии.

Според него ограниченията при скорост над 161 км/ч пречат на украинските дронове-прехващачи да достигат руски цели навреме.

Киев се опитва да изясни причините за ограниченията с американската страна.

Мъск обясни за срива на Starshield в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че военни подразделения от няколко дни регистрират значителни смущения в работата на системата "Старшийлд" (Starshield), които засягат цялата фронтова линия и окупираните от Русия части на Украйна, предаде Ройтерс.

"Това помага на руснаците да убиват повече украинци и да нанасят по-точни удари по Украйна", написа Зеленски в публикация в социалната мрежа Екс по повод смущенията в работата на сателитната комуникационна система.

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"Старшийлд" (Starshield) е военната версия на системата за сателитни комуникации "Старлинк" (Starlink) на американската компания "Спейс Екс" (SpaceX), предназначена за нуждите на отбраната и националната сигурност.

По думите му системни ограничения възпрепятстват използването на „Старшийлд“ при скорост над 161 километра в час. В резултат на това украинските прехващачи не могат да достигнат необходимата скорост, за да свалят руски цели, като има случаи, в които руски дронове вече са достигнали целите си.

Украинският президент добави, че Киев се опитва да изясни с американската страна причините за ограниченията.