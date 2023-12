Зеленски назначи нов управител на Донецка област

И зточната украинска Донецка област вече има областен управител, предаде ДПА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски назначи Вадим Филашкин с указ, издаден днес. Досега Филашкин беше заместник-управител на украинската област, като изпълняваше тази длъжност от февруари 2019 г. Предшественикът му Павло Кириленко бе освободен от длъжност през септември и след това назначен за председател на Антимонополния комитет на Украйна.

🇺🇦🏛️ President Zelensky signed decrees on the appointment of the heads of the Donetsk and Rivne regional state administrations.



Vadym Filashkin became the head of the Donetsk Regional State Administration, and Oleksandr Koval became the head of the Rivne Region. pic.twitter.com/DPuWVe2L1z