Свят

Зеленски е готов за среща с Путин в Истанбул

"Искаме да сложим край на тази война и на страданията на нашия народ"

18 април 2026, 11:19
Източник: БТА/АР

У краинският външен министър Андрий Сибига заяви, че президентът Володимир Зеленски е готов да се срещне с руския лидер Владимир Путин в Истанбул, за да обсъдят въпросите на мира, и посочи, че Киев иска да сложи край на войната с Москва чрез политически преговори.

„Президентът Зеленски е готов да дойде и да се срещне с президента Путин тук, разбира се, с (турския) президент Ердоган и може би с (американския) президент Тръмп“, каза Сибига в ексклузивно интервю за Анадолската агенция.

Зеленски: Украйна иска мир възможно най-скоро

„Украйна никога няма да приеме никаква формула, никаква инициатива за сметка на нашата териториална цялост и суверенитет. Ние сме ангажирани с усилията за мир. Искаме да сложим край на тази война и на страданията на нашия народ. Готови сме да ускорим усилията за мир“, продължи той.

Киев: Видяхме истинския руски план за мир

„Готови сме за безусловно прекратяване на огъня и имаме реалистични предложения как да се процедира. За нас е неприемливо и невъзможно да изтеглим войските си от Донбас, както изисква руската страна; това е невъзможно“, добави той.

Украинският външен министър подчерта, че процесът трябва да напредва единствено и изцяло чрез дипломатически средства.

Източник: БГНЕС    
Украйна Русия Володимир Зеленски Владимир Путин Мирни преговори Истанбул Прекратяване на огъня Териториална цялост Дипломация Андрий Сибига
