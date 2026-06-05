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Лекари разкриват какво наистина означава бруталният им хумор

Медицинският жаргон често звучи скандално за пациентите и техните близки. Психиатри, хирурзи и травматолози обясняват тънката граница между емоционалната защита при тежък стрес и недопустимата липса на емпатия на работното място

5 юни 2026, 06:20
Лекари разкриват какво наистина означава бруталният им хумор
Източник: iStock

М едицинският хумор често звучи странно и грубо за външни хора. Това е особено вярно в интензивното отделение, хирургичното отделение или спешното отделение. Първата реакция на пациентите или техните близки е: „Как можеш да се смееш на това?“ Всъщност подобни шеги почти никога не произтичат от цинизъм или безразличие. Разгледахме как работи медицинският хумор и какво означава той за пациентите.

Хуморът като инструмент за спасение, а не за подигравка

Проучване, публикувано в AMA Journal of Ethics, показва, че хуморът в клиничната среда изпълнява няколко функции: намалява емоционалното напрежение, насърчава екипната работа и частично предпазва от прегаряне. Границата между облекчаването на напрежението и неетичните твърдения обаче може да е тънка. Унизителният хумор може да насърчи цинизма и да влоши качеството на грижите.

Това са думите, които лекарите никога не трябва да казват на пациентите си

Медицината, особено спешните и хирургичните процедури, е среда с висок стрес. Лекарите виждат болка и страдание всеки ден. Ако поемат травмата на всеки човек, психиката им бързо ще се влоши. Психолозите наричат ​​това „хумор на бесилката“.

Ето как самите лекари коментират шегите за пациенти:

„В травматологията и ортопедията хуморът най-често се върти около гипсови превръзки, патерици, спортни травми и вечната фраза на пациента: „Докторе, току-що станах от дивана по грешен начин“.

Керимов Кирил Базарович

травматолог-ортопед в клиника „Медси“

Според лекаря, медицинският хумор понякога може да изглежда груб отвън, но в екипа той обикновено функционира като защитен механизъм. Травматологът подчертава, че е важно да се разбира разликата: шегите между колеги в професионална среда са едно, а взаимодействията с пациентите са съвсем друго. Добрият лекар винаги знае границите тук. Пациентът е дошъл не за медицинска стендъп комедия, а за помощ и подкрепа.

Да се посмеем сами на себе си

„Често виждам психиатри и специалисти по зависимости да се шегуват с отричането на пациентите, които обясняват с абсолютна убеденост, че нямат проблеми, просто „малко са нервни“. За безкрайните планове за лечение, които роднините са намерили онлайн. За обажданията в три часа сутринта по причини, които се оказват неспешни на следващата сутрин. Ако се ангажирате напълно с историята на всеки пациент, лекарят ще се озове в кабинета на колега в рамките на година-две. Хуморът ви позволява да поддържате дистанция, без да губите емпатия. Сред колегите той също така изпраща послание: Добре съм, държа се“.

Калюжная Марина Александровна

лекар - психиатър-нарколог

Какво да направите, ако сте наранени или уплашени от шега на лекар

Ако случайно подслушате груб хумор или лекар направи злощастна шега пред вас, опитайте се да защитите границите си:

Изкажете директно чувствата си: „Докторе, в момента се чувствам много неспокоен и тази фраза ме уплаши. Кажете ми честно, каква е ситуацията тук?“ Лекарите могат да се шегуват автоматично и подобна забележка ще върне разговора в правилната посока.

Задавайте уточняващи въпроси: Ако смятате, че лекарят е твърде небрежен, попитайте: „Какво точно обсъждаме сега? Какъв е планът за лечение?“

2/3 от лекарите у нас са жертви на агресия от пациенти

Бъдете внимателни към човешкия фактор: Хроничното недоспиване, взискателните смени и високите нива на отговорност понякога могат да доведат до сривове на комуникационните филтри.

От „хрупкави“ до „дърва за огрев“: от какво се състои лекарският жаргон

Ето как самите лекари го обясняват:

„Дърва за огрев“ (от опита на Петър, хирург в спешна болница):

„Като ординатор бях шокиран да чуя, че определена категория пациенти в отделението са наричани „дърва за огрев“. Това обикновено се използваше за описание на възрастни пациенти с тежки хронични заболявания и намаляващи функции, които бяха отвъд всякакво възможно лечение. С течение на времето разбрах, че това е начин да се абстрахираш от ситуацията, в която ти, като лекар, си практически безсилен. Естествено, този термин никога, при никакви обстоятелства, не се изричаше пред самите пациенти или техните семейства“.

„Хрупкави лакомства“ и „консервирана храна“ (от опита на Дмитрий, лекар по спешна травматология):

„Спешната травма има много специфично чувство за хумор. Например, ако някой се обади от спешното отделение и каже: „Получихме хрускащ звук“, екипът знае, че е мотоциклетист. Друга дума за хора, претърпели сериозни инциденти, е „консерви“. Звучи цинично, но когато започне сезонът и такива пациенти се приемат много често, това се превръща в един вид психически спусък“.

Специфика на тесните специалности (от опита на Алексей, уролог):

„Например, ако един пациент бъде наречен „пациент с простатит“, веднага разбираме, че говори за някой, който е досаден, капризен и изключително труден. Или „монархист“ – всеки колега знае, че това е пациент с един тестис (от термина „монорхизъм“). В нашата среда хуморът най-често се върти около анатомичните особености на гениталиите и деликатните ситуации, в които се намират пациентите. Урологията и проктологията са области, в които пациентите често изпитват голямо неудобство. Всички сме човешки същества и шегите в лекарския кабинет помагат за облекчаване на напрежението около темата, което ни позволява да общуваме с пациента без неловкост по време на прегледите“.

„Районна аристокрация“ и „пилоти“ (от опита на Армен, анестезиолог-реаниматор в спешна болница):

„В интензивните отделения на градските болници има известна фигуративна градация на пациентите. Например, бездомните и тежко алкохолизираните пациенти са „кварталната аристокрация“. Те се довеждат редовно, целият персонал ги познава по име, водят свободен начин на живот и процентът им на оцеляване е парадоксален. След това са „летящите“ – пациенти в състояние на алкохолна психоза, които, ако бъдат оставени без надзор, биха могли да се опитат да скочат през прозореца във всеки един момент. Повечето шеги обаче се въртят около конфронтации с хирурзите. Те обичат да омаловажават ролята на анестезиолога, вярвайки, че цялата ни работа е да гарантираме, че пациентът няма да пречи на операцията им. Ние, от друга страна, бихме могли да ги наречем „касапи“. Докато се преструват на полубогове, ние им напомняме, че анестезиологът решава дали този полубог ще се върне у дома без криминално досие.“

Ключът към грубите шеги в медицината

Суровият хумор и своеобразният жаргон на лекарите най-често се свързват не с безразличие към пациентите, а с опит за справяне с постоянния стрес, болката и трудните клинични ситуации. В психологията това явление се нарича „черен хумор“ – един от механизмите за емоционална защита.

Професионалният хумор обаче е подходящ само в рамките на медицинския екип: когато общуват с пациенти, лекарите трябва да запазват такт и емпатия. Ако шегата на лекар ви обижда или плаши, най-добре е да го кажете директно и да поискате ясно обяснение.

Източник: Рамблер    
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