"Здравен риск" ли е Новак Джокович за Австралия? Съдът обмисля решението си

А встралийският федерален съд прекрати временно заседанието по въпроса с анулираната виза на Новак Джокович. Съдиите сега ще обмислят какво да бъде решението им по случая, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Съдиите изслушаха по-рано днес страните по делото.

Сега те се надяват, че късно следобед ще могат да обявят решението си дали Джокович да бъде допуснат да се състезава на тенис турнира в Австралия, или да бъде депортиран.

Novak Djokovic's lawyers paint Australia's effort to deport him as "irrational" and "unreasonable," in eleventh-hour bid to reinstate the star's visa and allow him to remain in the country to defend his #AusOpen crown https://t.co/dUjv1SYbu6 pic.twitter.com/xiner9ZIAf