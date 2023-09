Мащабна издирвателна акция: Заподозрян в тероризъм избяга от затвора в Лондон

В ъв Великобритания се провежда издирване на бивш войник от британската армия, обвинен в тероризъм, който е избягал от затвор в югозападен Лондон.

Даниел Абед Халиф е бил задържан в затвора в Уондсуърт в очакване на съдебен процес.

И така, какво се случи?

Халиф изчезва в униформата си на готвач малко преди 8 ч. сутринта в сряда, докато работи в кухнята на затвора от категория В - второто най-високо ниво на сигурност.

Смята се, че е избягал, като се е вкопчил в микробус за доставка на храна, използвайки ремъци и държейки се за дъното на превозното средство.

Затворът е бил блокиран, след като той е избягал.

Търсенето

Полицията отправя спешен призив към обществеността да помогне за издирването на 21-годишния мъж.

Бягството на Халиф предизвика мащабно издирване, като пристанищата и летищата бяха поставени под тревога.

Освен това на някои пътници беше съобщено, че може да има закъснения, тъй като се извършват допълнителни проверки, включително на летищата "Гетуик" и "Манчестър" и на пристанището в Дувър.

Говорител на столичната полиция заяви пред Sky News:

"По-рано днес Командването за борба с тероризма издаде предупреждение във връзка с Халиф чрез установените канали за оперативно информиране на съответните полицейски и правоприлагащи органи в Обединеното кралство, включително тези на пристанищата и границите на Обединеното кралство."

Ръководителят на Командването за борба с тероризма на Метрополитен Доминик Мърфи заяви, че екип от полицаи провежда "обширни и спешни разследвания", за да открие Халиф.

Той също така призова обществеността за помощ, като призова всеки, който го е видял, да се обади на 999, но да не се приближава до него.

Мърфи заяви, че няма индикации, че Халиф представлява заплаха за обществото, "но нашият съвет е, ако го видите, да не се приближавате до него и веднага да се обадите на 999".

