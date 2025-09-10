Свят

Русия предприе нови атаки с дронове срещу Украйна

Украинската противовъздушна отбрана предупреди за голям брой руски дронове над централните и североизточните райони на страната

10 септември 2025, 08:48
Русия предприе нови атаки с дронове срещу Украйна
Източник: AP/БТА

Р уската армия предприе късно снощи нови атаки с бойни дронове в цяла Украйна, съобщиха украинските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

Полша свали руски дронове, нарушили въздушното ѝ пространство

Украинската противовъздушна отбрана предупреди за голям брой руски дронове над централните и североизточните райони на страната.

В украинската столица Киев малко преди полунощ се чу огън на противовъздушните сили. Някои руски дронове вече са навлезли в западната част на Украйна и летят към град Луцк във Волинска област. На голяма част от територията на страната са задействани сирените за опасност от въздушни нападения.

Над 20 загинали при руска атака в Източна Украйна

Украинските военни наблюдатели очакват, че е възможно Русия да използва и крилати ракети, изстреляни от въздуха и от морето. Според някои съобщения стратегически бомбардировачи и кораби от руския Черноморски флот, оборудвани с ракети, са били подготвени за разгръщане.

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Украйна се съпротивлява срещу руската инвазия от повече от три години и половина и многократно е призовавала западните си съюзници да подсилят нейните въздушни отбранителни способности.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
Русия Украйна атака дронове
Последвайте ни
Слънце и летни жеги в сряда, облаците идват в края на седмицата

Слънце и летни жеги в сряда, облаците идват в края на седмицата

Кой е Себастиен Лекорню – новият премиер на Франция

Кой е Себастиен Лекорню – новият премиер на Франция

Адвокатът на Никола Бургазлиев: Повдигнатото обвинение за евентуална умисъл е правно необосновано

Адвокатът на Никола Бургазлиев: Повдигнатото обвинение за евентуална умисъл е правно необосновано

Доналд Тръмп отрече да е автор на писмо с неприлично съдържание до Джефри Епстийн

Доналд Тръмп отрече да е автор на писмо с неприлично съдържание до Джефри Епстийн

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

477 предупреждения за месец: Салмонела и пестициди тровят храната ни

pariteni.bg
Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните

След побоя над полицейския шеф в Русе: Говори адвокатът на един от задържаните

България Преди 28 минути

"Ще направя всичко възможно да гледаме записите в рамките на процеса", заяви Методи Лалов

Тези 2 напитки ускоряват косопада и побеляването

Тези 2 напитки ускоряват косопада и побеляването

Любопитно Преди 1 час

Влиянието на по-фините хранителни детайли върху здравето на косата тепърва се проучва

Инцидентът в Слънчев бряг: Прокуратурата ще разследва умисъл на Никола Бургазлиев

Инцидентът в Слънчев бряг: Прокуратурата ще разследва умисъл на Никола Бургазлиев

България Преди 1 час

18-годишният младеж помете петима души с електрическо АТВ

Парламентът избира заместник-омбудсман

Парламентът избира заместник-омбудсман

България Преди 2 часа

Едниствен кандидат за гласуването е Мария Филипова

Съставено от лекар: Списък с 10 храни, които трябва да приемаме всеки ден

Съставено от лекар: Списък с 10 храни, които трябва да приемаме всеки ден

Любопитно Преди 2 часа

Това е списък от храни и активности, които се препоръчват за ежедневна консумация и практикуване с цел по-добро здраве

Пропуснахте Кървавата луна? Ето следващата възможност да видите зашеметяващото събитие

Пропуснахте Кървавата луна? Ето следващата възможност да видите зашеметяващото събитие

Любопитно Преди 2 часа

Феноменът се случва, когато Земята се окаже между Луната и Слънцето, скривайки Луната от звездната светлина

Цар Фердинанд

10 септември: Краят на една епоха в българската история

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Apple показа четири нови модела на iPhone 17 за всички

Apple показа четири нови модела на iPhone 17 за всички

Технологии Преди 3 часа

Сред тях е и iPhone Air - най-тънкият и лек досега

Изненадващо предимство преобръща баланса на силите в “Игри на волята”

Изненадващо предимство преобръща баланса на силите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Лечителите, Феномените и Завоевателите попълниха своите редици

Къща гори в Търговище

Къща гори в Търговище

България Преди 9 часа

Към момента не се знае дали в къщата има хора

Всички 14 екипа огнеборци остават в Сакар планина

Всички 14 екипа огнеборци остават в Сакар планина

България Преди 10 часа

Утре двете тежки верижни машини отново ще продължат с прокарването на просеки

Руски удар уби 24 пенсионери в Украйна

Руски удар уби 24 пенсионери в Украйна

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Директно срещу хората. Обикновени граждани

Макрон избра нов премиер на Франция

Макрон избра нов премиер на Франция

Свят Преди 12 часа

Макрон му възложи да се консултира с политическите сили

Вучич плаши сърбите с България и военен съюз

Вучич плаши сърбите с България и военен съюз

Свят Преди 12 часа

Той се оплака, че никой в НАТО и Европа не отговарял на въпросите му

За какво се споразумя Желязков в Черна гора

За какво се споразумя Желязков в Черна гора

Свят Преди 13 часа

Премиерът Желязков се срещна с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич и с президента на страната - Яков Милатович

Дете загина, затиснато от самоделно превозно средство

Дете загина, затиснато от самоделно превозно средство

България Преди 14 часа

Инцидентът стана в дряновското село Пейна

Всичко от днес

От мрежата

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Edna българска легенда на 82: Знаехте ли тези 5 любопитни факта за Йорданка Христова?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 септември, сряда

Edna.bg

Аржентина загуби в Еквадор в отсъствието на Меси в мач с два червени картона

Gong.bg

Драма в КОНМЕБОЛ: Боливия удари Бразилия и отива на плейоф за Мондиала за сметка на Макун и Венецуела

Gong.bg

Иван Иванов: Дисциплината, фокусът и трудолюбието те правят по-добър

Nova.bg

След случая с побоя над полицейския началник в Русе – говори адвокатът на един от задържаните

Nova.bg