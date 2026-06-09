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Евроинс ще предоставя застраховка „Гражданска отговорност“ на българските превозвачи на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство

Мярката подкрепя местните транспортни фирми, извършващи международни превози и доставки, и е договорена с активната подкрепа на БАЕЗ, в партньорство с Министерството на икономиката и Комисията за финансов надзор

9 юни 2026, 16:43
Евроинс ще предоставя застраховка „Гражданска отговорност“ на българските превозвачи на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство
Източник: БТА

Е дин от водещите застрахователи в България - ЗД Евроинс АД (Евроинс България), ще предлага годишна автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“ на българските транспортни фирми, извършващи международни превози и доставки, на максимална цена от 1998 евро на тежкотоварно превозно средство (международни влекачи с полуремаркета - тирове и камиони).

Специалните ценови условия по застраховката са договорени с активната подкрепа на Българската агенция по експортно застраховане (БАЕЗ) и след интензивни преговори и консултации с Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) и Комисията за финансов надзор (КФН). Те са част от антиинфлационните мерки на българското правителство и предоставят реална подкрепа на над 1200 български транспортни фирми, които реализират международни превози на товари на три континента, осигуряват над 30 хил. работни места и генерират повече от 2 млрд. евро годишен оборот. Целта е да се запази конкурентоспособността на българските транспортни компании, извършващи международни превози и доставки - един от важните и стратегически отрасли в българската икономика, даващ поминък на хиляди български семейства. Целта е да се предостави реално облекчение за сектора, стабилност и предвидимост в момент на сериозни предизвикателства на международния пазар.

„Постигнатите условия за застраховка „Гражданска отговорност“ за българските превозвачи и партньорството между бизнеса и държавата са показателни, че когато всички страни работят заедно, съвместно и конструктивно, могат да се постигат добри резултати за цялата българска икономика,“ коментира Йоанна Цонева, изпълнителен директор на Евроинс.

Евроинс ще изисква от превозвачите да се ангажират с внедряването и прилагането на набор от мерки, които ефективно да ограничат високия застрахователен риск и голямата щетимост в сектора.

Евроинс България АД

Застрахователното дружество Евроинс АД (Евроинс България) е сред водещите компании в сектора в България. Компанията развива дейност в Гърция (чрез клон), Полша, Испания, Италия и Румъния, като предлага пълна гама от застрахователни продукти и е лидер в туристическите полици на българския пазар. Евроинс България е част от Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от големите застрахователни групи в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ). ЕИГ е собственост на Еврохолд България АД, водеща енергийна и финансова група в ЦЮИЕ.

www.euroins.bg

Eврохолд България АД

Еврохолд България АД е водеща енергийна и финансова група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Еврохолд е собственик на Електрохолд - водеща електроенергийна група в България, която притежава най-големия дистрибутор и доставчик на електроенергия в страната, както и един от големите търговци в този сектор. Електрохолд има над 3000 служители и обслужва 3 млн. потребители. Еврохолд е собственик и на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от големите застрахователни групи в региона. ЕИГ предоставя пълен спектър от застрахователни услуги и оперира в 9 държави в Европа.

www.eurohold.bg; www.electrohold.bg; www.eig.bg

Източник: Евроинс    
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