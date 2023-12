"Защото е с къса коса? Това е просто нелепо!": Критикуват новата Мис Франция заради прическата ѝ

Ф ранция избра своята нова мис, а социалните мрежите прегряха от негативни коментари и критики по адрес на нейната външност.

След като тази година транссексуални грабнаха титлите за красота в Португалия и Нидерландия, французите също избраха различна кралица на красотата. Основните критики към нея са заради късата ѝ коса, както и че не отговаря на стереотипите за женска красота - като по-заоблените форми.

20-годишната Ев Жил не е транссексуална, но французите си задават въпроса дали след избора на това момиче следващата година новата мис няма да е именно такава.

Иначе в 100-годишната история на конкурса за първи път се избира жена с къса, "момчешка" прическа. Красивото момиче споделя, че е очаквало критики и негативни коментари тъкмо поради тази причина, пише NOVA .

Участничката, избрана за "Мис Франция 2024", определи победата си като победа на "разнообразието", след като получи похвали за късата си коса, както и очаквани критики от страна на зрителите на конкурса за красота, който се сблъска с обвинения в сексизъм, съобщи "Хюриет".

"Никой не бива да диктува кои сте вие", заяви 20-годишната Ев Жил, която беше единствената участничка в тазгодишния конкурс с късо подстригана коса.

"Свикнали сме да виждаме красиви миски с дълги коси, но аз избрах визия с къса коса", сподели тя след победата си и добави, че "всяка жена е различна, всички сме уникални".

Родената в село близо до Дюнкерк в Северна Франция жена, беше избрана в град Дижон пред 5000 души публика.

Newly crowned Eve Gilles’ hair style has come under scrutiny, with some some objecting to her “atypical” look. https://t.co/HTLR9aTihe