Защо се провали срещата във Вашингтон за Косово

П ланираната за 27 юни среща във Вашингтон на лидерите на Сърбия и Косово, на която се възлагаха надежди да сложи начало на нормализация на отношенията между двете страни се проваля. Косовските лидери обявиха, че няма да заминат за САЩ, след като Специалната прокуратура за военните престъпления в Хага предяви обвинения срещу президента на Косово Хашим Тачи и още няколко души във военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Президентът на Косово Хашим Тачи информира специалния пратеник на американския президент за диалога между Белград и Прищина Ричард Гренел, че няма да отиде на срещата в Белия дом.

Според информации в медиите на срещата се очакваше да бъде дискутирано американско предложение за демаркация на границата, или размяна на територии между Сърбия и Косово. Ксовски медии цитираха Тачи, че на срещата в Белия дом ще иска Прешевската долина в Южна Сърбия да се присъедини към Косово. Фокусът в разговорите трябва да бъде върху взаимното признаване на Косово и Сърбия и членството на Косово в ООН, казал още Тачи.

Косово обяви независимост през 2008 г., но Сърбия не признава суверенитета на Косово. Преговорите за постигане на окончателно споразумение между двете страни спряха през 2018 г. Специалният представител на ЕС Мирослав Лайчак заяви преди дни, че ЕС иска всеобхватно споразумение между Белград и Прищина, което завинаги ще реши всички отворени въпроси. По-рано Жозеп Борел заяви, че ЕС не може да твърди, че е международен политически фактор, ако не успее да реши въпроса за Косово. Според наблюдатели политиката на Русия остава непроменена. Москва е против нормализиране на отношенията между Белград и Прищина, което ще открие за Косово и Сърбия пътя към ЕС и НАТО. Запазването на сегашния статут ще даде възможност на Москва и занапред да влияе реално върху хода на "политическата игра", смятат анализатори.

Премиерът на Косово Авдулах Хоти също се е отказал да замине за Вашингтон след обвиненията срещу президента на страната. Това съобщи той във Фейсбук.

"Във връзка с новите събития в Прищина в резултат на обвинението, повдигнато от Специалната прокуратура, съм длъжен да се върна в своята страна, за да се запозная със ситуацията. Съобщих на посланик Гренел, че не мога да присъствам на срещата на 27 юни в Белия дом", написа Хоти.

В сряда Специалната прокуратура за военните престъпления на Армията за освобождение на Косово предяви обвинения срещу президента на Косово Хашим Тачи и още няколко души във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително за почти 100 убийства. По време на войните при разпада на бивша Югославия Тачи бе военен командир в Армията за освобождение на Косово.

Обвинителният акт съдържа 10 точки, в които Хашим Тачи, бившият председател на парламента Кадри Весели и още няколко бивши членове на Армията за освобождение на Косово са обвинени конкретно в убийства, преследване и измъчване на хора, пише в съобщение на Специализираната прокуратура. Имената на убитите около 100 души са известни и те са косовски албанци, сърби, роми и лица от други националности, както и политически противници, посочва прокуратурата.

