Страшна криза и в небето над САЩ

П роблемите във въздушния трафик в САЩ се задълбочават, като почти половината от 30-те най-натоварени летища в страната са изправени пред недостиг на авиодиспечери заради спирането на работата на голяма част от федералната администрация от 1 октомври, съобщи Федералната агенция по гражданска авиация (FAA), цитирана от „Ройтерс“.

Липсата на авиодиспечери достигна в петък до най-големите си размери през този месец, като най-тежко засегнатият регион беше Ню Йорк, където 80 процента от диспечерите не бяха на работа.

Проблеми с персонала са докладвали най-малко 35 подразделения на FAA. Сред засегнатите са летища в Ню Йорк, Остин, Финикс, Вашингтон, Нашвил, Далас и Денвър. На някои от тях закъсненията бяха от над един час.

Спирането на работата на федералната администрация принуди 13 хиляди авиодиспечери и 50 хиляди служители на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплащане.

В петък над 5600 полета бяха извършени със закъснение, а 500 бяха отменени.

Авиокомпаниите „Делта еърлайнс“, „Саутуест еърлайнс“ и „Америкън еърлайнс“ призоваха Конгреса бързо да приеме закон за временно финансиране, за да позволи на правителствените служби да продължат работа, докато продължават споровете около политиката в сферата на здравеопазването.

Ситуацията се усложнява и поради това, че FAA има около 3500 незаети места за авиодиспечери и мнозина работеха извънредно и шест дни в седмицата и преди спирането на финансирането на федералните служби.

Федералното правителство на САЩ официално прекрати голяма част от дейността си на 1 октомври, след като Конгресът и Белият дом не успяха да постигнат споразумение за финансиране.