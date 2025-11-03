Свят

САЩ може да затворят въздушното си пространство

"Ако сметнем че е опасно, ще затворим цялото въздушно пространство и няма да позволим на хората да летят", каза министърът на транспорта Шон Дъфи

3 ноември 2025, 22:48
САЩ може да затворят въздушното си пространство
Източник: БТА

А дминистрацията на президента Доналд Тръмп е готова да затвори цялата авиационна система на САЩ, ако продължаващото спиране на работа на правителството постави под риск безопасността на пътуванията, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи, цитиран от Ройтерс.

"Ако сметнем че е опасно, ще затворим цялото въздушно пространство и няма да позволим на хората да летят. Все още не сме стигнали до този момент, в момента просто говорим за значителни закъснения", каза Дъфи пред Си Ен Би Си. Той добави, че рискът по време на продължаващото спиране на работа на правителството е значително по-висок.

Главният изпълнителен директор на "Юнайтед" (United) Скот Кърби заяви миналата седмица, че продължителното затваряне влияе отрицателно върху резервациите и предизвиква безпокойство в авиосектора преди началото на сезона на празничните пътувания.

Страшна криза и в небето над САЩ

Затварянето на правителството принуди около 13 000 авиодиспечери и 50 000 служители на Националната администрация за безопасност на движението по пътищата да работят без заплащане, като вече са засегнати десетки хиляди полети.

Дъфи уточни, че няма намерение да уволнява авиодиспечери, които си вземат болнични, заявявайки, че "тези хора се опитват да изхранят семействата си" и ги призова да се върнат на работа.

Федералната авиационна администрация (FAA) съобщи в петък, че половината от 30-те най-натоварени летища в САЩ изпитват сериозен недостиг на авиодиспечери, което е довело до забавяне на над 6200 полета и отмяна на 500, по данни на уебсайта за проследяване на полети "ФлайтЪуеър" (FlightAware).

В Ню Йорк в петък 80 процента от авиодиспечерите са отсъствали, съобщи администрацията. Дъфи уточни, че 65 процента от закъсненията през този ден са били причинени от недостига на персонал.

В събота са регистрирани 4600 закъснения и 173 отменени полета, а в неделя - 5800 закъснения и 244 отменени полета.

Основните авиопревозвачи - "Делта еърлайнс" (Delta AirLines), "Юнайтед" (United), "Саутуест еърлайнс" (Southwest Airlines), "Американ еърлайнс" (American Airlines), както и Националната асоциация на авиодиспечерите призоваха Конгреса бързо да приеме временен законопроект за  финансиране, който да позволи на правителството да възобнови работа на фона на преговорите по спорове относно политиката в областта на здравеопазването.

Кризата в САЩ: Полети и паркове в хаос, без пари за храна

Правителството на САЩ спря работа на 1 октомври, след като проектозаконът за федерално финансиране беше блокиран в Конгреса.

Авиокомпаниите предупреждават, че продължаващото спиране на работа на правителството увеличава риска за безопасността и изостря съществуващия недостиг на персонал, което може да доведе до масови смущения, подобни на тези, които прекратиха 35-дневното блокиране на правителството през 2019 г.

Федералната авиационна администрация на САЩ разполага с около 3500 авиодиспечери, което е под целевите нива на персонала, а мнозина от тях вече работят извънредно и по шест дни седмично дори преди настъпването на сегашното блокиране.

Източник: БТА, Галя Горнишка    
Правителствена криза в САЩ Авиационна система на САЩ Закъснения на полети Отменени полети Авиодиспечери Безопасност на пътуванията
