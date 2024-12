Защо полет 7C2216 на Jeju Air се разби и загинаха 179 души? Сблъсък с птица ли е причината?

С началото на разследването на най-смъртоносната самолетна катастрофа на територията на Южна Корея експертите поставят под въпрос дали удар с птица би могъл да причини повреда на ходовата част.

Всички 181 души на борда на полет 7C2216 на Jeju Air, с изключение на двама, загинаха в неделя сутринта, след като самолетът предприе неуспешно аварийно кацане на международното летище Маун в Южна Корея.

Самолетът е летял от тайландската столица Банкок, превозвайки десетки туристи, които са почивали по Коледа.

Сред пътниците е имало пет деца на възраст под 10 години, включително тригодишно дете.

