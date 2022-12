Засега: Швейцария отхвърля въвеждането на трети пол

Ш вейцарското правителство отхвърли днес идеята за въвеждане на опция "трети пол" или "без пол" в гражданските си регистри, предаде Асошиейтед прес.

В отговор на две предложения на парламента Федералният съвет (правителството) излезе със становище, че "швейцарското общество все още не е готово да приеме бинарния модел на половете".

