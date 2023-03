Заради глобалното затопляне: Цъфтежът на вишните в Токио започна по-рано

С езонът на цъфтежа на вишневите дървета в Токио беше обявен за официално открит днес, което е с десет дни по-рано от обичайното, предаде АФП.

Първите цветове се появяват рекордно рано в последните няколко години и това е свързано с глобалното затопляне.

Съзерцаването на цъфналите вишневи дръвчета, известно като ханами, е любима част от японския социален календар. Семейства и приятели се събират на пикници под живописните розови цветове.

Цъфтежът на вишните е събитие, което се следи отблизо в цялата страна. Японските медии се състезават с най-точни прогнози за началото и отразяват събитието всяка година с ентусиазъм, отбелязва АФП.

Деликатните бели и розови цветове се появиха много рано в Токио през 2020 г. и 2021 г., обявиха от Японската метеорологична агенция. Миналата година обаче първите цветове се появиха шест дни по-късно.

Имахме много горещи дни през март досега, каза служител на метеорологичната служба в опит да обясни преждевременното развитие на вишните.

Today, officially, Someiyoshino, THE sakura cherry blossoms have started blooming in Tokyo, reported by Japan Meteorological Agency🎉✨🌸



※the pic is from last year at Chidorigafuchi, Imperial Palace, Tokyo pic.twitter.com/CPPvlMqGQP